2021大膽城市(Daring Cities 2021)新北攜手全球夥伴用行動扭轉局勢 邁向國際城市淨零碳目標

新北市政府應ICLEI世界秘書長Gino Van Begin與德國波昂市長Katja Dörner邀請，由副市長謝政達代表參加出席德國時間2021 年10月4日「2021 年大膽城市(Daring Cities 2021)—城市領袖因應氣候緊急全球線上論壇」，於「 氣候緊急行動日」 線上會議會中分享面對氣候變遷及能源轉型議題治理經驗， 與其他全球城市肩起減碳責任，獲得ICLEI與主辦城市一致好評 。

新北市副市長謝政達表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機， 各類極端氣候頻繁發生如野火、熱浪、洪患、 乾旱等各種現象遍及全球，「低碳方針」 顯然已不足因應氣候緊急狀態帶來的氣候災難， 國際間城市掀起一股「淨零碳」潮流， 而城市在減碳行動上扮演關鍵角色，新北市也不缺席， 惟有各城市間共同合作，才能有效對抗氣候危機。 新北市樂於與全世界各地城市分享轉型零碳、韌性城市經驗， 並積極建立夥伴合作關係、打造資訊交流平臺， 共同攜手轉型為國際淨零碳城市。

新北市身為標竿城市在推動「低碳永續」和「減煤」上不遺餘力， 同時為提高國際間氣候行動能見度，2020年向ICLEI積極爭 取擔任「2021-2023年ICLEI東亞區執行委員會之氣候 調適和城市韌性領域委員」為臺灣唯一代表， 並與國際大城市對談汲取零碳永續經驗， 滾動調整後導入新北市政策框架。

為加速調整能源結構進程，讓高污染、 高碳排放的燃煤產業能夠以最快的速度減少，新北市執行「 燃煤鍋爐退場」、「燃煤汽電共生機組退場」、「發展再生能源」等 3項關鍵政策，相關管制作為獲得國際組織「脫煤者聯盟」肯定， 成為全國第一個加入該聯盟的城市。再者，率全國之先於2020年 11月最先簽署「氣候緊急宣言」、2021年4月宣布「 零碳翻轉、新北先行」提出2030打造八里區為淨零碳示範區、 三重第二行政中心達成碳中和、 以及都市更新或大型開發區於規劃階段納入零碳設計思維等三大零碳 藍圖。2021年6月更進一步響應聯合國氣候變遷綱要公約〔UN FCCC〕倡議的「Cities Race To Zero」，與英國倫敦、美國華盛頓、德國波恩、日本東京、 韓國釜山等700個全球大城市共同邁向淨零碳目標。

環保局指出，為推動淨零碳目標，新北市結合產業、學界、NGO與 民眾的力量成立「氣候變遷及能源對策執行委員會」， 多元參與氣候治理，由「能源轉型效率提升」、「智慧運輸」、「 循環經濟」、「韌性調適」等面向逐步推動各項策略與作為，將「 智慧零碳建築」、「循環零廢的生活」、「綠色健康的路網」、「 藍色潔淨的天空」、「可靠永續的能源」這5個淨零碳想像化作為市 民日常生活一部分，讓新北市成為安居樂業的好所在。

氣候災難是跨界風險正慢性侵蝕大眾的福祉和經濟安全，新北市擁有 400萬人口為臺灣最大城市， 在應對氣候變遷議題比其他城市面臨更艱鉅挑戰， 新北市將用更全面的系統性思考、汲取不同的觀點與思維， 突破傳統氣候的治理框架、運用公私協力合作模式，朝向更安全、 更韌性、更永續的淨零碳目標邁進。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供