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台積電車用晶片短缺成問題 董事長劉德音：供應鏈有人囤積晶片

全球晶片短缺已影響了逾160個產業全球晶片短缺，彰顯台積電對全世界多個產業的高度重要性。台積電也持續進行數據比對，以理解晶片短缺與囤積的問題。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 16:11
台積電董事長劉德音。（圖/中央社）

台積電董事長劉德音。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）《TIME》近期以完整篇幅報導台灣「護國神山」台積電，並專訪董事長劉德音，談論車用晶片短缺問題。劉德音指出，送到工廠的晶片比使用於產品的晶片還多，顯示在供應鏈中有人正在囤積晶片。

根據《TIME》，全球晶片短缺已影響了逾160個產業，從鋼鐵業、空調裝置到啤酒廠，甚至美國、日本和歐洲的汽車製造商被迫放慢生產速度或停產，彰顯台積電對全世界多個產業的高度重要性。《TIME》特地訪問台積電董事長劉德音，釐清晶片短缺問題。

劉德音指出，半導體晶片短缺在今年2月時成為相當棘手的問題，因當時疫情導致經濟衰退，車廠停止庫存，晶片的平均訂單到交貨時間，延長到史無前例的15週之久，這也是車用晶片短缺的主因。

然而，劉德音也表示，台積電正在努力解決問題，不過在各方都正持續生產晶片的同時，送到工廠的晶片比使用於產品的晶片還多，顯示在供應鏈中有人正在囤積晶片。

許多車廠指責台積電晶片持續短缺，劉德音解釋，這些車廠都是「我的客戶的客戶的客戶」，台積電並不會優先考慮其他人，而不給這些車廠晶片。

為了解決問題，目前台積電必須推遲急迫性較低的客戶的訂單，同時劉德音也引導團隊根據多重數據進行比對，以理解哪些客戶是真正需要晶片，而哪些客戶是在囤積晶片。劉德音表示「台積電也正在學習，因為以前的我們不必這樣做」。
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時代雜誌

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更新時間 : 2021-10-05 17:07 GMT+08:00

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