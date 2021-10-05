台灣啟動血清抗體研究　隨機抽樣5000名捐血人　10月18日前可退出

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為防堵 COVID-19病毒Delta變異株入侵社區，指揮中心今(5)日表示，已於8月23日啟動防堵Delta變異株之COVID-19加強監測方案，並將由疾管署進行捐血人血清抗體陽性盛行率研究調查計畫，以作為防治政策上的參考依據與評估捐輸血者之風險。



指揮中心說明，為瞭解今年5月份本土COVID-19疫情上升之際，社區中自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布與趨勢變化，與評估捐輸血者之風險，針對4月25日至7月3日全台各捐血中心之血清存檔樣本(每袋血均須留存此樣本，作為血液安全追溯調查之用)隨機抽樣共5000件，檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體。

該計畫不僅是作為防治政策上的參考依據，亦為國際上普遍使用於COVID-19血清流行病學調查之方式。

另外，保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾管署進行後續檢驗與資料統計分析，且抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，故無論是血液基金會或疾病管制署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，亦無法將抗體檢測結果通知特定捐血人。



指揮中心指出，無論是加入或退出此計畫與否並不影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記，因此曾於該段時間捐血的捐血人若有疑慮，欲退出本計畫，請於10月18日前致電1922並請留下相關資料(血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日)，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。