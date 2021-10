(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)先前高調挺台加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的前澳洲總理艾波特,今(5)日下午1時42分搭機抵台。

艾波特(Tony Abbott)搭乘新加坡航空班機,於下午1時42分抵達桃園國際機場,隨即在我國外交人員陪同下辦理通關手續。

上月中國、台灣先後於9月16日、22日正式申請加入CPTPP,引發國際關注。艾波特於30日表示,「強烈支持」台灣加入CPTPP,同時他也強調,除非中國放棄「霸凌」手段,否則該協定應拒絕中國加入。

據澳洲新聞通訊社報導,艾波特出席該國國會的外交、國防及貿易事務聯席委員會所屬的「CPTPP會員擴大調查」(Inquiry into expanding membership of the CPTPP)公聽會,在會上他表示,即使可能會觸怒北京,他不認為有反對台灣加入協定的理由。

艾波特譴責中國將貿易做為「戰略武器」,霸凌澳洲及其他國家。他表示,在中國停止對澳洲產品出口的杯葛之前,CPTPP應該拒絕該國加入。