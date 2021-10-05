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美國研究曝 輝瑞疫苗效力在接種第二劑6個月後下降近4成

然而根據該研究，輝瑞疫苗在預防重症、住院及死亡方面的有效性，在完整接種後半年內仍會維持約90%的高效力，連針對具高傳染性的Delta變種病毒也不例外。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 14:49
美國食藥署（Food and Drug Administration）已授權對老年人以及高感染風險族群接種第三劑輝瑞疫苗。（圖/路透社）

美國食藥署（Food and Drug Administration）已授權對老年人以及高感染風險族群接種第三劑輝瑞疫苗。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國醫學雜誌指出，輝瑞疫苗（Pfizer）在預防染疫的有效性上，可能會在接種第二劑後的半年後，從88%下降到47%，這也促使美國衛生部門決定為高風險族群施打第三劑疫苗，以作為加強針劑。

根據路透社，醫學期刊「刺胳針」(The Lancet) 發表的論文中指出，接種輝瑞疫苗（Pfizer）兩劑後，可以預防染疫的效力會在半年後從88%下降到47%，因此美國衛生部門在參考此數據後，綜合考量之下決定為高風險族群，如護理人員、老年人或慢性病患者施打第三劑加強疫苗。

然而，根據該研究，輝瑞疫苗在預防重症、住院及死亡方面的有效性，在完整接種後半年內仍會維持約90%的高效力，連針對具高傳染性的Delta變種病毒也不例外。

此研究也指出，數據顯示預防染疫的效力減弱是因為療效減弱，而非新冠肺炎病毒變異。

這份研究的資料來源來自輝瑞與凱薩醫療保險（Kaiser Permanente），研究人員約紀錄了340萬人從2020年12月至2021年8月的電子健康紀錄。

然而在這份研究中，受試者是否有遵守防疫規定，以及職業是否為接觸病毒高風險族群，都沒有被監測與控管，因此其對研究結果的影響無從得知。根據數據，第一個月後，針對 Delta 變種病毒的疫苗有效性為 93%，四個月後下降到 53%。針對其他新冠病毒變種，療效則是從 97% 下降到 67%。

目前美國食藥署（Food and Drug Administration）已授權對老年人以及高感染風險族群接種第三劑輝瑞疫苗，不過即使美國衛生單位已參考此研究中的數據，仍有科學家呼籲政府提供更多資訊以支持該政策。
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