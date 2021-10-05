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台灣10/5新增7例新冠肺炎境外移入　零本土確診及死亡個案

確診個案中無新增死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 14:10
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增7例COVID-19境外移入確定病例(圖擷取自直播記者會)

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增7例COVID-19境外移入確定病例(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(5例，案16366、案16367、案16369、案16370、案16371)；越南(16368)、馬來西亞(案16372)入境，入境日介於今(2021)年9月21日至10月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,482,953例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,466,041例排除)，其中16,262例確診，分別為1,627例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
指揮中心
新增
新冠肺炎
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