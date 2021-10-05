北台灣也有國慶煙火　淡水漁人碼頭10月周周有煙火！還有啤酒市集、遊樂場免費玩

淡水漁人碼頭以國慶日前夕為起點，自10月9日起連續4個週末加碼施放8場精彩海景煙火。(新北市政府漁業及漁港事業管理處提供) 淡水漁人碼頭以國慶日前夕為起點，自10月9日起連續4個週末加碼施放8場精彩海景煙火。(新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）光輝十月、慶雙十，除了高雄有國慶煙火外，淡水漁人碼頭也以國慶日前夕為起點，自10月9日起連續4個週末加碼施放8場精彩海景煙火，而且每場次都會有不同煙火造型主題，讓雙北民眾就近也能欣賞煙火活動。

自2018年夏季起，漁人碼頭施放煙火已成為淡水商圈及民眾引頸期盼的年度盛會，今年經濟發展局更攜手台灣啤酒、南山人壽、和光工業及康舒科技等單位贊助下，以國慶日前夕為起點，擇於10月9日、10日、16日、17日、23日、24日、30日和31日連續4個週末六、日加碼施放8場精彩海景煙火，除了9日的開幕、31日的謝幕場各有5分20秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘。

漁業處表示，此次煙火展演與澎湖花火節採用同等高規格的雙浮台高空煙火秀，每場次都會有不同煙火造型主題。開幕場煙火時間除將有5分20秒外，將施放達1400發，最大達6寸之煙火，並有各式造型圖案之主題，預計以不同顏色的牡丹煙火搭配3D夢幻變色牡丹象徵四季春夏秋冬，煙火的尾聲以金黃色瀑布錦冠煙火連續升空綻放為淡水漁人碼頭系列活動揭開序幕。

除了精彩煙火秀外，也將結合爵士、搖滾樂團等豐富多彩表演節目，還有幾米溜溜帽地景遊樂場進駐和啤酒市集進駐，並結合淡水商圈在地文化特色攤位，希望能在疫情稍稍舒緩，秋高氣爽的夜晚，能帶給市民朋友們不同的心情轉換，緩解疫情造成的身心壓力。

此外，漁業處更毫不保留、一一曝光民眾最關心的最佳觀賞點，包括：福容大飯店、漁人碼頭木棧道全區及觀海廣場、魚藏餐廳、環港步道及海巡隊旁漁船加冰碼頭等。

漁業處提醒，雖然疫情趨緩，但舞台區域設有重點管制區，所有參加活動的民眾務必全程配戴口罩，且禁止邊走邊吃，請大家配合。