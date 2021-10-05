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「潘朵拉文件」再揭全球秘密金流 總金額達32兆美元

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 12:06
（圖片翻攝自ICIJ官網）

（圖片翻攝自ICIJ官網）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）繼2013年的離岸解密(Offshore Leaks)、2016年的巴拿馬文件(Panama Papers)、2017年的天堂文件(Paradise Papers)陸續揭露全球政商名流利用離岸公司逃稅、洗錢後，國際調查記者同盟(ICIJ)集結全球117個國家超過600名記者的努力，整理多月，最後產出容量高達2.94TB的潘朵拉文件(Pandora Papers)，再揭更多全球金流黑幕。

潘朵拉文件由超過1190萬份文件所組成，包含大量檔案、圖片、電子郵件副本、表格等，與巴拿馬事件中流出的資料量相仿，其中包含英國保守黨近年最大的政治獻金醜聞、約旦國王透過空殼公司向英美輸送超過7000萬英鎊、捷克總理未申報的海外秘密資產等檯面下的秘密都被攤在陽光下，金流高達32兆美元。

本次被爆出的政治人物超過330人，其中35人是現任或卸任國家領袖，牽扯國家則多達90國，消息一出，各國紛紛火速發表宣言撇清任何不法作為，像是俄國宣稱領導人行為查無不法，約旦則表示國王阿布杜拉(Abdullah II bin Al-Hussein)擁有海外資產是「很正常的事」，身為國內第二大富豪的捷克總理巴比斯(Andrej Babis)則指控該報告企圖影響本週的國內大選。

長期以來，由於部分國家、海外領地建成立公司門檻低、難以追訴公司所有人，且企業稅極低或根本沒有，這些地方成了政商名流藏匿不希望他人知道的資金之處，有時候也被稱為避稅天堂，開曼群島、英屬維京群島，甚至是新加坡、瑞士等地都以此而聞名。

BBC分析指出，雖然在避稅天堂開設公司並不是一件非法的事，但是運用一連串的秘密空殼公司交叉掩護並輸送資金，往往是掩飾犯罪行為最佳的作法，許多「髒錢」可以利用這樣的方式洗白，並繼續運用在支援內戰及各種恐怖攻擊上。

長期追蹤政治、金融醜聞與貪腐警察的ICIJ記者Gerard Ryle指出，早在巴拿馬文件釋出的時候，民間就已經有控管這類海外公司的呼聲，然而，能以法規去禁絕此類行為的那批人，恰巧就是會因為海外公司而獲益的人，因此不難想像為什麼過去5年毫無進展。
ICIJ
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