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北韓核武資金哪裡來？聯合國：透過中國駭入國際金融網竊取虛擬資產

據今年3月發表的前期報告，北韓於2019至2020年11月間的不法獲利的虛擬資產高達約3億1640萬美元。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 11:41
聯合國北韓制裁委員會披露，北韓透過駐外人員、中國及合作企業入侵國際金融網以獲取大量資金。（圖／路透社）

聯合國北韓制裁委員會披露，北韓透過駐外人員、中國及合作企業入侵國際金融網以獲取大量資金。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）聯合國安全理事會北韓制裁委員會日前公布報告顯示，北韓規避國際制裁，持續發展核武及飛彈，並透過中國及合作企業，駭入虛擬貨幣交易所等國際金融網，推算不法獲利至少數億美元。

韓聯社報導，安理會北韓制裁委員會於美東時間4日公布專家小組期中報告，稱北韓受國際制裁處於經濟困頓之中，然核武、飛彈等武器的研發仍持續進行，且為確保技術成熟，從國外引進相關零部件和技術，如日前試射的短程彈道飛彈與極音速飛彈

華爾街日報9月就曾引述消息人士披露，北韓制裁委員會在中國刻意維護北韓與美國發生衝突的情形下，無法正常運作。該報導稱，這個8人小組即將發表的報告（即上文所稱的期中報告）中指出，平壤以空殼公司掩護船隻交易，並以先前報告提及的伎倆來規避制裁並推動核武與飛彈計畫。

期中報告指出，北韓規避國際社會制裁的手段越發隱蔽，如透過在香港收購南韓企業船舶以規避聯合國所制定的，未經安理會授權不得以直接或間接方式出售或轉讓船舶、車輛等交通工具的制裁規定。

報告也揭露，北韓透過駐外人員、中國及合作企業持續駭入國際金融網以取得財源，其中以虛擬貨幣交易所為主。中央社指出，據今年3月發表的前期報告，北韓於2019至2020年11月間的不法獲利的虛擬資產高達約3億1640萬美元。

報告還指出，中國拒絕配合專家小組調查，否認與該國違反制裁規定的事證，要求報告中不得記入相關事項，更否認疑似向北韓輸送燃料的船舶進入中國領海，以專家小組無實據為由，行拒絕配合調查之實。
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