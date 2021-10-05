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秋冬換季肌膚反覆紅乾癢　台灣醫提醒：濫用止癢藥膏　加上3大錯誤行為　讓肌膚陷入惡性循環

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 11:18
長期乾癢難耐而自行買止癢藥膏塗抹，竟越擦越癢，反而造成嚴重後果。

長期乾癢難耐而自行買止癢藥膏塗抹，竟越擦越癢，反而造成嚴重後果。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）秋冬因環境溫度或濕度的變化，易造成皮膚與外界接觸後出現敏感狀況，皮膚科醫師胡怡萱醫師提醒，許多民眾除了未依循醫囑、擅自使用止癢藥膏擦出抗藥性外，還有三大NG行為，也會讓肌膚陷入惡性循環，建議民眾平時可以透過日常的保養開始做起，來提升肌膚自身的保護力。

根據國外研究，氣溫每下降一度，肌膚的油脂分泌量便會減少10％，因此皮膚角質層的含水量也會跟著減少，造成肌膚乾燥、敏感。胡怡萱說明，當皮膚角質層的含水量減少，會連帶影響膚表的酸鹼值，讓肌膚菌叢的生態出現失衡，也就使得皮脂膜的保護力跟著減弱，再加上三大常見換季錯誤行為，恐讓肌膚陷入惡性循環

NG危「肌」1：癢了就擦藥恐擦出抗藥性！

秋冬台灣氣候變化大，常讓乾敏癢肌患者滿身困擾。胡怡萱表示，面對皮膚層出不窮的問題，許多民眾第一時間會先尋求藥膏或藥物的協助。然而，這類藥物雖能緩解不適，但多含類固醇，若未經醫師指示使用，容易產生副作用。

胡怡萱說明，想長期保養緩解，應從肌膚根本問題著手，若是因肌膚乾裂而引起的紅癢症狀，建議可選擇含有從油菜花籽萃取「天然植物固醇」成分的產品，同樣能舒緩發炎與癢感，兼具深度保濕功能，且相較藥用類固醇來說，對肌膚也較溫和無負擔，能長期使用沒有抗藥性。

NG危「肌」2：癢了就抓反釀惡性循環！

胡怡萱提醒，秋冬乾冷肌膚水分容易減少，造成肌膚乾裂與角質受損，對於外界刺激的耐受度就會下降，出現紅腫癢等不正常反應。此時若以外力搔抓止癢，恐讓病菌刺激入侵造成發炎、刺、熱、痛、癢等，陷入惡性循環！

因此，胡怡萱建議可選擇含有豐富維他命A、E的乳木果油、維他命B5、胺基酸等保濕修護成分的產品來減緩因氣候與搔抓造成的乾、裂不適，修護肌膚受損，提高肌膚飽水度，改善缺水狀況，為肌膚建立健康角質層。

NG危「肌」3：秋冬沐浴過熱造成乾敏肌保護力下降！

人體皮膚表面存在著豐富的菌叢，也就是肌膚微生態(Microbiome)。在此系統中好菌會抑制壞菌生長，保護人體免受致病微生物侵襲。但秋冬季節氣溫低，許多民眾總習慣洗熱水澡，過熱的水恐會破壞皮脂膜保護力與讓肌膚的油水失衡，影響肌膚原有的益菌平衡，造成免疫系統的破壞。

胡怡萱提醒，除了使用合適的水溫沐浴，也儘量避免使用含皂鹼與清潔力過強的沐浴品，浴後的保養也相當關鍵。建議選擇pH5.5微酸性配方的沐浴乳，同時搭配抗乾敏功能的保濕乳液來鞏固皮脂膜健康，除了能增加肌膚的保水力，還能打造益菌多於壞菌的肌膚自然生態讓壞菌無法有機可乘，提升肌膚保護力。

更新時間 : 2021-10-05 11:41 GMT+08:00

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