共機擾台頻創紀錄 美國檯面加強措辭桌下與北京「喬」

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）共機連續四日共派149架次軍機擾台，再三刷新單日數量的最高紀錄。美國白宮發言人莎琪表示譴責，並指出正透過外交管道私下處理，美國國務院發言人普萊斯則再次主動發聲並加強措辭，代表美方「強烈敦促」北京停止施壓台灣。
自10月1日中共國慶以來到昨（4）日截止，共軍分別派出38架、39架、16架及56架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），4日56架次共機更刷新國防部自去年9月17日公布以來最高紀錄。
近日中國動作頻頻，除了適逢兩岸國慶，區域內的各國聯合軍演更挑動北京敏感神經。4日日本海上自衛隊宣佈，美軍核動力航艦雷根號、航艦卡爾文森號、英國航艦伊莉莎白女王號，以及荷蘭、英國及加拿大等國軍艦，於2日至3日在沖繩西南海域進行聯合演訓，意在牽制海洋行動擴大的中國。此外Commander UK Carrier Strike Group同日晚間推文指出，伊莉莎白女王號航艦群從菲律賓海經由呂宋海峽進入南海，準備再與新加坡海軍演訓。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）美東時間4日召開媒體電話簡報會，被問及共機擾台創新高與美國提升區域軍事部署是否相關，他無意揣測北京動機，但表示美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。普萊斯3日曾發聲明批中國破壞穩定並「敦促」北京停止施壓，此次加強措辭。
LOOK: @StateDeptSpox Ned Price issued a statement in response to the People’s Republic of China’s provocative military activity near Taiwan. "We urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure and coercion against Taiwan."— U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) October 4, 2021
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白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4日在媒體簡報會上被問及共機擾台，她同樣批評中國破壞區域和平與穩定，並重申美國將遵守「三個公報」、《台灣關係法》、「六項原則」，對台灣的承諾「堅若磐石」。在被媒體追問北京頻派機擾台，不甩白宮、國務院的強硬聲明，美國下一步將如何行動時，莎琪表示，「美國也透過外交管道，私下傳達清楚訊息。」
共機擾台數激增，引發美國政界關切。參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）推文表示，中共週末派出超過80架軍機對台灣練習「打了就跑」，世界應該對北京恫嚇侵略作為，以及隨之而來的中共官媒威脅言語感到憤怒，「我們必須持續支持台灣人民，」
This weekend, the #CCP air force sent 80+ aircraft to practice attack runs on #Taiwan. The world should be angered by this intimidation & aggression, & the threats from state-affiliated media that accompanied it. We must continue to support the people of Taiwan.— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) October 4, 2021
前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上分享相關新聞，並呼籲美國必須「永遠與台灣站在一起」。
We must always stand with Taiwan. https://t.co/IeRByrimhE— Mike Pompeo (@mikepompeo) October 4, 2021
美國前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）則推文指出，中國派出145架軍機侵擾台灣，單日就有52架（國防部4日晚間上修成56架），他建議「美國與日本都應該派軍事顧問小組前往台灣，檢視台灣需要何種武器與支持，才能夠擊敗中國入侵或封鎖。（台灣的）設備應急速跟進。」
With China sending 145 war planes over Taiwan air space(52 in one day) both the United States and Japan should send military advisory groups to review what weapons and support Taiwan would need to defeat a Chinese invasion or blockade. Equipment should follow on a rush basis.— Newt Gingrich (@newtgingrich) October 4, 2021