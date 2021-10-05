共機擾台頻創紀錄 美國檯面加強措辭桌下與北京「喬」

白宮發言人莎琪（美聯社圖片） 白宮發言人莎琪（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）共機連續四日共派149架次軍機擾台，再三刷新單日數量的最高紀錄。美國白宮發言人莎琪表示譴責，並指出正透過外交管道私下處理，美國國務院發言人普萊斯則再次主動發聲並加強措辭，代表美方「強烈敦促」北京停止施壓台灣。

自10月1日中共國慶以來到昨（4）日截止，共軍分別派出38架、39架、16架及56架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），4日56架次共機更刷新國防部自去年9月17日公布以來最高紀錄。

近日中國動作頻頻，除了適逢兩岸國慶，區域內的各國聯合軍演更挑動北京敏感神經。4日日本海上自衛隊宣佈，美軍核動力航艦雷根號、航艦卡爾文森號、英國航艦伊莉莎白女王號，以及荷蘭、英國及加拿大等國軍艦，於2日至3日在沖繩西南海域進行聯合演訓，意在牽制海洋行動擴大的中國。此外Commander UK Carrier Strike Group同日晚間推文指出，伊莉莎白女王號航艦群從菲律賓海經由呂宋海峽進入南海，準備再與新加坡海軍演訓。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）美東時間4日召開媒體電話簡報會，被問及共機擾台創新高與美國提升區域軍事部署是否相關，他無意揣測北京動機，但表示美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。普萊斯3日曾發聲明批中國破壞穩定並「敦促」北京停止施壓，此次加強措辭。

LOOK: @StateDeptSpox Ned Price issued a statement in response to the People’s Republic of China’s provocative military activity near Taiwan. "We urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure and coercion against Taiwan."



READ: https://t.co/zIs3UF2sQe pic.twitter.com/DQEwJ5aR6e — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) October 4, 2021

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4日在媒體簡報會上被問及共機擾台，她同樣批評中國破壞區域和平與穩定，並重申美國將遵守「三個公報」、《台灣關係法》、「六項原則」，對台灣的承諾「堅若磐石」。在被媒體追問北京頻派機擾台，不甩白宮、國務院的強硬聲明，美國下一步將如何行動時，莎琪表示，「美國也透過外交管道，私下傳達清楚訊息。」

共機擾台數激增，引發美國政界關切。參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）推文表示，中共週末派出超過80架軍機對台灣練習「打了就跑」，世界應該對北京恫嚇侵略作為，以及隨之而來的中共官媒威脅言語感到憤怒，「我們必須持續支持台灣人民，」

This weekend, the #CCP air force sent 80+ aircraft to practice attack runs on #Taiwan. The world should be angered by this intimidation & aggression, & the threats from state-affiliated media that accompanied it. We must continue to support the people of Taiwan. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) October 4, 2021

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上分享相關新聞，並呼籲美國必須「永遠與台灣站在一起」。

We must always stand with Taiwan. https://t.co/IeRByrimhE — Mike Pompeo (@mikepompeo) October 4, 2021

美國前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）則推文指出，中國派出145架軍機侵擾台灣，單日就有52架（國防部4日晚間上修成56架），他建議「美國與日本都應該派軍事顧問小組前往台灣，檢視台灣需要何種武器與支持，才能夠擊敗中國入侵或封鎖。（台灣的）設備應急速跟進。」