共機擾台頻創紀錄 美國檯面加強措辭桌下與北京「喬」

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合外電報導)共機連續四日共派149架次軍機擾台,再三刷新單日數量的最高紀錄。美國白宮發言人莎琪表示譴責,並指出正透過外交管道私下處理,美國國務院發言人普萊斯則再次主動發聲並加強措辭,代表美方「強烈敦促」北京停止施壓台灣。

自10月1日中共國慶以來到昨(4)日截止,共軍分別派出38架、39架、16架及56架軍機侵擾台灣西南防空識別區(ADIZ),4日56架次共機更刷新國防部自去年9月17日公布以來最高紀錄。

近日中國動作頻頻,除了適逢兩岸國慶,區域內的各國聯合軍演更挑動北京敏感神經。4日日本海上自衛隊宣佈,美軍核動力航艦雷根號、航艦卡爾文森號、英國航艦伊莉莎白女王號,以及荷蘭、英國及加拿大等國軍艦,於2日至3日在沖繩西南海域進行聯合演訓,意在牽制海洋行動擴大的中國。此外Commander UK Carrier Strike Group同日晚間推文指出,伊莉莎白女王號航艦群從菲律賓海經由呂宋海峽進入南海,準備再與新加坡海軍演訓。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)美東時間4日召開媒體電話簡報會,被問及共機擾台創新高與美國提升區域軍事部署是否相關,他無意揣測北京動機,但表示美國「強烈敦促」(strongly urge)北京,勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。普萊斯3日曾發聲明批中國破壞穩定並「敦促」北京停止施壓,此次加強措辭。

LOOK: @StateDeptSpox Ned Price issued a statement in response to the People’s Republic of China’s provocative military activity near Taiwan. "We urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure and coercion against Taiwan."



READ: https://t.co/zIs3UF2sQe pic.twitter.com/DQEwJ5aR6e — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) October 4, 2021

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)4日在媒體簡報會上被問及共機擾台,她同樣批評中國破壞區域和平與穩定,並重申美國將遵守「三個公報」、《台灣關係法》、「六項原則」,對台灣的承諾「堅若磐石」。在被媒體追問北京頻派機擾台,不甩白宮、國務院的強硬聲明,美國下一步將如何行動時,莎琪表示,「美國也透過外交管道,私下傳達清楚訊息。」

共機擾台數激增,引發美國政界關切。參議院外委會共和黨首席議員里契(Jim Risch)推文表示,中共週末派出超過80架軍機對台灣練習「打了就跑」,世界應該對北京恫嚇侵略作為,以及隨之而來的中共官媒威脅言語感到憤怒,「我們必須持續支持台灣人民,」

This weekend, the #CCP air force sent 80+ aircraft to practice attack runs on #Taiwan. The world should be angered by this intimidation & aggression, & the threats from state-affiliated media that accompanied it. We must continue to support the people of Taiwan. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) October 4, 2021

前美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也在推特上分享相關新聞,並呼籲美國必須「永遠與台灣站在一起」。

We must always stand with Taiwan. https://t.co/IeRByrimhE — Mike Pompeo (@mikepompeo) October 4, 2021

美國前聯邦眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)則推文指出,中國派出145架軍機侵擾台灣,單日就有52架(國防部4日晚間上修成56架),他建議「美國與日本都應該派軍事顧問小組前往台灣,檢視台灣需要何種武器與支持,才能夠擊敗中國入侵或封鎖。(台灣的)設備應急速跟進。」