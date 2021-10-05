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打完國產疫苗可以去紐西蘭玩了　紐國公告22款認可名單含台灣高端

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/05 09:15
11月起外籍旅客入境紐西蘭須打完疫苗，許可22個廠牌中含台灣高端疫苗。

11月起外籍旅客入境紐西蘭須打完疫苗，許可22個廠牌中含台灣高端疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）紐西蘭政府日前宣布新規定，11月1日起17歲以上非紐西蘭公民必須完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才能入境，其列出的22款疫苗清單也包含台灣的高端疫苗。

根據紐西蘭政府在官網發布的公告，17歲以上非紐西蘭公民在預定紐西蘭集中管理隔離設施（managed isolation and quarantine，MIQ）床位時，必須聲明已完整接種疫苗，且接種最後一劑疫苗的時間，必須是在入境前14天以上，並在落地時向航空公司和海關提供疫苗接種或豁免證明。

公告列出紐西蘭政府認可的22家疫苗廠牌，並說明這些疫苗都至少已獲一個國家的政府或相關當局批准，除了最普及的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗，也包括高端疫苗。

而紐國的「COVID-19疫苗認可名單」中也提及，高端疫苗已經獲准在台灣施打，並且也在台灣做完一期試驗，二期則在台灣、越南進行，一期和二期共做了5個試驗，三期試驗則尚未進行。

公告也提到，有3種情況入境時可不須提供疫苗接種證明，分別是紐西蘭公民、17歲以下人士和因醫療因素無法接種疫苗。

另外，持有永久居留證或臨時簽證者不具公民資格，因此仍須遵守疫苗規定。

不過即使已接種疫苗，入境紐西蘭時仍須出示離境前PCR檢測陰性的證明，並在入境後集中隔離14天。
紐西蘭
高端疫苗
台灣

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