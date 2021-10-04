台灣公視國際影音頻道上架　主題策展行銷在地議題

公視PTS WORLD TAIWAN國際影音頻道今(4)日啟用,左起水果奶奶、楊貴媚、蔡明亮、公廣集團董事長陳郁秀、公視總經理徐秋華、導演... 公視PTS WORLD TAIWAN國際影音頻道今(4)日啟用,左起水果奶奶、楊貴媚、蔡明亮、公廣集團董事長陳郁秀、公視總經理徐秋華、導演劉嵩、演員溫昇豪(圖/公視)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣公共電視公視開台23年來，宣布自今(4)日起開設「PTS WORLD TAIWAN」國際影音頻道。

「PTS WORLD TAIWAN」先於YouTube成立頻道，以英語介面服務台灣境內外使用英語族群為主要服務對象，公視英語新聞未來亦將以每日新聞、專題等形式於「PTS WORLD TAIWAN」上架，同時也將提供泰語、印尼語、越南語的線上新聞資訊服務。

「PTS WORLD TAIWAN」YouTube頻道初期將同步上架逾100小時的戲劇、新聞與兒少、生活等各類型節目，首批上架節目包含公視新創電影《大吉兒童節目》、經典節目《水果冰淇淋》、4K紀錄片《農村的遠見》、真人實境節目《誰來晚餐》等，公視旗艦劇《斯卡羅》、《茶金》，金鐘獎最佳生活風格節目《浩克慢遊》等也將於未來陸續上架。

今日記者會由無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍、團長陳念舟帶來深入人心的作品「聽息（Heeding the Pulses）」揭開序幕。與公視多次合作獲國內外多項獎項的導演蔡明亮、紀錄片導演劉嵩，受觀眾喜愛的國際影后楊貴媚，《茶金》、《火神的眼淚》男主角溫昇豪，以及公視招牌兒童節目主持人水果奶奶也都應邀出席活動。

公視董事長陳郁秀表示，台灣擁有豐厚的風景、文化底蘊，與充滿生機的社會；疫情期間，因疫情控管得宜所帶來的成就，舉世共睹，她說「整個台灣就像是一顆璀璨的鑽石，每個面向都閃閃發亮」，而這些都是她常跟人分享的「鑽石台灣」概念，也希望未來透過「PTS WORLD TAIWAN」平台更多海內外朋友知道。

蔡明亮表示，台灣近幾年的電視，越來越多元，而公視偏重文化的部分，很需要被國際被看到，也強調「我的《沙》講黃聲遠建築跟行者慢步結合，這類作品只有法國公視Arte敢播，公視要把這些多元的概念開拓到國際，我覺得非常好」。

公視招牌兒童節目《水果冰淇淋》未來也將上架平台，將精選35集配成越南語。主持人「水果奶奶」也說「公視真是下重本，看到自己講越南話，真是太興奮了，現在我們可以給全世界小朋友看，開心哪！」。

此外，頻道正規劃主題策展，每月行銷台灣在地議題；未來也將不定期規劃台灣特色景點，透過24小時直播，配合英語編輯適時互動。

公視「PTS WORLD TAIWAN」國際影音頻道網址：https:// youtube.com/c/PTSWORLDTAIWAN