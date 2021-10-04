台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國慶光雕今(4)日晚間試燈搶先曝光三大主題，將於明日正式登場，為期6天帶來35場精彩光雕秀。

雙十國慶活動率先登場的重頭戲「國慶光雕」將於明（5）日點燈，主辦單位文化總會今晚在總統府前進行彩排測試，以「百年追求・世界台灣」為主題的光雕展演畫面也隨之曝光。

策展團隊以致敬台灣文化協會成立一百周年為開場主軸，並融入防疫警戒生活、以及東京奧運與帕運我國代表隊項目等經典畫面，三大主題呈現在總統府的建築上。

今年是文化總會第五度參與籌劃國慶系列活動，文總邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任本次藝術總監，音樂總監則為「三金音樂製作人」柯智豪。



(圖/文總)

文總指出，今年也是「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男百歲冥誕；雕刻大師黃土水的《少女》胸像也在創作一百年後，於去年重見天日。

為紀念藝術巨擘對台灣文化的貢獻，本次光雕也放入舞蹈和雕刻元素，音樂則有溫暖人心的《美麗島》（改編自詩作台灣）、郭芝苑《我相信》，和傳奇作曲家江文也《台灣組曲》，1936年柏林奧運設有藝術競技項目，江文也便是以這一曲榮獲奧林匹克獎牌。

「百年追求・世界台灣」總統府建築國慶光雕展演將於10月5日至10日連續6天，帶來共35場精彩光雕秀，時間為每晚19:00(首日本場暫停一次)、19:30(首日現場有維安限制)、20:00、20:30、21:00、21:30，一次展演時間為10分鐘。

建議前往觀賞的民眾由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入光雕展演觀賞區。觀賞時請全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食，並於展演期間和散場時請與周圍民眾相互保持1公尺以上之安全社交距離。若遇現場人潮過多，請配合主辦單位指示，待下一個場次後再進場，請民眾安心等候。