Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉

國慶光雕將於明日正式登場

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 20:48
國慶光雕將於明日正式登場(圖/文化總會)

國慶光雕將於明日正式登場(圖/文化總會)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國慶光雕今(4)日晚間試燈搶先曝光三大主題，將於明日正式登場，為期6天帶來35場精彩光雕秀。

雙十國慶活動率先登場的重頭戲「國慶光雕」將於明（5）日點燈，主辦單位文化總會今晚在總統府前進行彩排測試，以「百年追求・世界台灣」為主題的光雕展演畫面也隨之曝光。

策展團隊以致敬台灣文化協會成立一百周年為開場主軸，並融入防疫警戒生活、以及東京奧運與帕運我國代表隊項目等經典畫面，三大主題呈現在總統府的建築上。

今年是文化總會第五度參與籌劃國慶系列活動，文總邀請高雄流行音樂中心副執行長丁度嵐擔任本次藝術總監，音樂總監則為「三金音樂製作人」柯智豪。

台灣國慶光雕秀主題搶先曝光　5日起連續6天正式場次揭曉
(圖/文總)

文總指出，今年也是「台灣現代舞之母」蔡瑞月、「台灣現代民族音樂之父」郭芝苑、「台灣第一位女詩人」陳秀喜，以及讓世界聽見台灣的阿美族歌者郭英男百歲冥誕；雕刻大師黃土水的《少女》胸像也在創作一百年後，於去年重見天日。

為紀念藝術巨擘對台灣文化的貢獻，本次光雕也放入舞蹈和雕刻元素，音樂則有溫暖人心的《美麗島》（改編自詩作台灣）、郭芝苑《我相信》，和傳奇作曲家江文也《台灣組曲》，1936年柏林奧運設有藝術競技項目，江文也便是以這一曲榮獲奧林匹克獎牌。

「百年追求・世界台灣」總統府建築國慶光雕展演將於10月5日至10日連續6天，帶來共35場精彩光雕秀，時間為每晚19:00(首日本場暫停一次)、19:30(首日現場有維安限制)、20:00、20:30、21:00、21:30，一次展演時間為10分鐘。

建議前往觀賞的民眾由凱達格蘭大道與懷寧街口入場，經量測體溫、手部消毒，並完成實聯制登記後進入光雕展演觀賞區。觀賞時請全程佩戴口罩，除補充水分外，全程禁止飲食，並於展演期間和散場時請與周圍民眾相互保持1公尺以上之安全社交距離。若遇現場人潮過多，請配合主辦單位指示，待下一個場次後再進場，請民眾安心等候。
國慶光雕
總統府
文總

相關新聞

喀布爾機場自殺攻擊震驚國際 蔡英文與美「站在一起」譴責恐攻
喀布爾機場自殺攻擊震驚國際 蔡英文與美「站在一起」譴責恐攻
2021/08/27 16:10
台灣「內閣改造工程」9月1日啟動?! 府：炒作改組毫無意義•總統無此打算
台灣「內閣改造工程」9月1日啟動?! 府：炒作改組毫無意義•總統無此打算
2021/08/25 09:37
台灣金曲歌后孫淑媚獻唱給力量　線上音樂會致敬防疫英雄
台灣金曲歌后孫淑媚獻唱給力量　線上音樂會致敬防疫英雄
2021/08/11 11:35
蔡總統接受日本「文藝春秋」專訪　強調台灣對中國不屈服•經濟上半導體產業、將持續對全球扮演不可或缺角色
蔡總統接受日本「文藝春秋」專訪　強調台灣對中國不屈服•經濟上半導體產業、將持續對全球扮演不可或缺角色
2021/08/10 12:36
拜登首度對台軍售 美方：不影響區域軍事平衡
拜登首度對台軍售 美方：不影響區域軍事平衡
2021/08/05 10:05

更新時間 : 2021-10-04 21:09 GMT+08:00

最受歡迎

第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高
新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知