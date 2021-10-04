台灣金馬星光大道雙主持人揭曉！入圍名單、頒獎典禮時間公布囉！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021金馬紅毯主持人揭曉，將由楊千霈搭配徐鈞浩出任，頒獎典禮將於11月27日在台北國父紀念館舉行。

在入圍名單公布前夕，金馬執委會今日（4）先揭曉星光大道 紅毯主持人。金馬御用紅毯女王楊千霈將第12度扛下重任， 搭檔曾任金馬遞獎大使的徐鈞浩， 雙雙迎接每一位踏上紅毯的優秀電影人。 楊千霈笑稱自己是金馬學姊，大方分享主持經驗， 舒緩學弟的緊張情緒。首度擔任紅毯主持的徐鈞浩更興奮表示：「 接到消息那刻高興到模糊，覺得備感榮耀，非常期待和影人們交流！ 」

為了宣告典禮即將來臨，兩位紅毯主持人日前合體， 以摩登復古的造型俏皮登場，拍攝宣傳影片。 兩人甫見面就充滿火花，徐鈞浩邊拍邊把握時機請教主持心法， 楊千霈不藏私傳授之餘，也不忘發揮學姊霸氣，頻頻激發學弟， 趁機培養默契。

楊千霈說，金馬選擇徐鈞浩一點都不令她意外，兩年前在「 金馬會客室」節目中初相見，就已對他留下深刻印象。她評價搭檔： 「對電影非常有想法，完全感受到他的熱情，加上口條又好， 搭檔主持不需擔心！」徐鈞浩更向前兩屆主持人大鶴及劉冠廷喊話， 期許自己要比他們主持得更好。

為金馬頒獎典禮暖身的星光主持宣傳片裡， 楊千霈與徐鈞浩自片場暗處緩緩走進聚光燈下， 輪流訴說自己和金馬的緣分，也傳遞對電影、影人及影迷的愛。 寥寥數語，暗藏深厚感情，亦象徵金馬的傳承與提攜，溫暖動人。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日在台北國父紀念館舉行， 10月5日公布本屆金馬獎入圍名單。 觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVid eo影音獨家播出。更多最新消息將在金馬官方網站、 臉書粉絲頁陸續公開，敬請拭目以待。