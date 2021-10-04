台灣日本大型設計展《未來之花見》呈現經典　無氏製作玻璃珊瑚探循環永續

《未來之花見》為「Taiwan NOW」揭開序幕，已於東京展出之後將移師京都(圖/Plan b, credit: James Hsu) 《未來之花見》為「Taiwan NOW」揭開序幕，已於東京展出之後將移師京都(圖/Plan b, credit: James Hsu)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台日藝文交流活動「 Taiwan NOW」首展《 未來之花見：TAIWAN HOUSE》展出台灣設計經典，自即日起東京開跑，之後將移師京都。

由文化部以「文化奧運」模式打造文化國家隊的台日文化交流計畫 Taiwan NOW，在國家文化藝術基金會董事長林曼麗總策畫下，首展《 未來之花見：TAIWAN HOUSE》即日起在東京丸之內設計據點「Good Design」開始起跑，將於10月下旬移師至京都。

駐日本代表處大使謝長廷昨（3）日下午親臨展場，並由本次Tai wan NOW計畫的日本合作夥伴Culture Vision Japan（JVC） 代表理事井上智治及日本設計振興會理事長深野弘行陪同參觀，由台灣設計研究院資深經理崔慈芳進行導覽。

謝長廷於今日線上記者會表示，今年是311東日本大震災經歷十周年，也是東京奧運年，台灣也規畫許多台日交流活動，TAIWAN HOUSE是重點活動，台灣是科技島有很多創意，除了追求經濟與技術發展，也越發重視台灣軟實力，這次設計展很有特色，可以看見近年來台灣設計脈絡多元包容的特質，疫情下還能透過展覽進行台日交流實屬難得。

林曼麗指出，《 未來之花見》花語共結一朵繁盛之花帶有祝福之意，特別重視後疫情時代的理解、尊重跟合作，只有共生才能共榮共享才會更好，三大會場將於東京、雲端、高雄登場，台灣設計展現台灣活力與獨特性，以及與世界對話得能力，持續善的循環。

TAIWAN HOUSE由台灣策展團隊Plan b與草字頭歷經一年多籌備，以「遠距策展」的形式，從「花與祝福」的主題找到台灣設計獨樹一格的觀點，集結8位來自不同設計領域的創作者與10個經典設計案例，透過永續媒材結合平面設計及專屬台灣的香味打造開啟五感的「野花園」（Fictional Garden），呈現台灣三金設計師方序中、春池玻璃、劉文瑄、無氏製作等設計師創作。

#東京展

展覽日期 | 2021.10.02 (六)-10.17 (日)

展覽時間 | 11:00-19:00

展覽地點 | GOOD DESIGN Marunouchi(東京都千代田区丸の内３−４−１ 新国際ビル１F)

#京都展

展覽日期 | 2021.10.23 (六)-11.07 (日)

展覽時間 | 10:00-18:00

展覽地點 | The Terminal KYOTO(京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町424番地)



無氏製作



究方社



張家翎



顏宏安



Melted Potato

(以上圖片由Plan b提供, credit: James Hsu)