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新北市美術館開啟地域藝術史對話 「穿越新北─藝術與時代」講座開放報名！

By 台灣英文新聞
2021/10/04 17:33
圖片由新北市文化局提供

圖片由新北市文化局提供

尚在籌建中的新北市美術館，將於明年主體工程竣工。在籌備期間，深耕於藝術史脈絡研究的新北市美術館，今年將以「穿越新北─藝術與時代」為題，於新北市藝文中心舉辦6場講座，邀請藝術家及藝術史學者，以地域為軸，在地藝術家、事件、團體、空間為主體，探索與建構新北市在時代中的藝術脈絡與樣貌。

新北市文化局局長龔雅雯表示，新北市藝術資源豐富，藝術人才輩出，從木下靜涯、李石樵、李梅樹、楊三郎等前輩藝術家，到三芝、北海岸、新店、板橋藝術聚落，是未來新北市美術館發展的重要基石，藉由訪談新北藝術家、爬梳地方藝術事件脈絡、研究典藏新北相關作品等，並與藝術不同領域相互交流及研究，累積豐厚的藝術史能量，作為開館的基礎。透過近年來的研究與梳理，新北市美術館推出不同主題的演講、座談，邀請各界人士提出不同的觀點及建議，挖掘並彙整新北在地的藝術脈絡與發展，構築本市特有的藝術特色及生態，為地方開拓更多藝術對話的可能性。

「穿越新北─藝術與時代」的6場講座，邀請到蕭瓊瑞、白適銘、蔣伯欣、姚瑞中、莊普、賴純純、李曉雯、蘇瑤華等藝術家及學者，分別從清代至戰後及當代各時空切入，將新北市各時代累積的多元豐厚藝術活動呈現給大眾。講座內容以清代渡海來台至板橋林家任教的書畫家「板橋林家三先生」作為開端，走進日治時期深耕新北的前輩藝術家李梅樹、李石樵，再至戰後新北的獨特藝術風貌，並回顧解嚴後前衛思潮齊放的時代。

本講座於10/17、10/30及11/13為期三天，下午2時至4時50分，誠摯邀請公立及民間藝文相關專業人士、藝術文化相關領域工作者、藝術家及創作者、對藝文有興趣之民眾踴躍參加。本活動採預約線上報名方式：https://reurl.cc/0jVvr9更多講座活動訊息請上新北市立美術館官網https://www.ntmoa.tw/lecture/及臉書粉絲專頁查詢

新北市美術館開啟地域藝術史對話 「穿越新北─藝術與時代」講座開放報名！

藝術家姚瑞中預計將於10月30日開講「群魔亂舞：從展覽DM回顧「後解嚴藝術運動」」。(照片由新北市文化局提供)

新北市美術館開啟地域藝術史對話 「穿越新北─藝術與時代」講座開放報名！

藝術家莊普預計將於11月13日開講「跨空間：從1985年「超度空間」展覽談起」。(照片由新北市文化局提供)

新北市美術館開啟地域藝術史對話 「穿越新北─藝術與時代」講座開放報名！

藝術家李曉雯預計將於11月13日開講「在地場域與藝術實踐：美術館、地方與他的合作者」。(照片由新北市文化局提供)

更新時間 : 2021-10-04 18:06 GMT+08:00

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