學生種地瓜、復育軟絲守護家園生態 新北偏鄉學校推動社區永續發展

新北市為鼓勵學校推動永續發展及校本特色課程， 將在地特色與文化融入校園空間，積極配合中央推動「 國民中小學結合社區永續發展計畫」，鼓勵各校申請計畫， 以提升學生學習能力，深化學校與社區合作， 促進學校及社區之永續發展。

教育局表示，偏遠地區大坪國小長年推動食農教育課程， 學校運用社區資源讓學生與社區居民一同從事農作， 並學習如何栽種蔬果，讓學生瞭解並參與社區的文化、 產業與環境議題。另從去年開始參與計畫的野柳國小， 則是利用校園地理位置，發展海洋教育課程， 讓學生認識及守護家鄉生態環境，培養孩子們在地認同， 攜手共同營造社區。

大坪國小石啟宏校長表示， 學校致力發展與社區合作的食農教育校本課程， 希望帶著孩子從食農體驗出發，進行跨領域學習。 不僅邀請到社區耆老為師， 更將學童帶入社區農田跟著居民一起實作， 讓生活成為學習的一部分， 同時也讓學校教育成為連結社區情感的重要橋樑， 讓孩子有機會瞭解並參與社區的文化及產業。 未來將規劃建置科技監控觀測站， 從食農的角度切入環境與生態議題的探究，提供孩子更多元的新知、 了解永續發展的重要。

萬里區主要的特產就是地瓜，大坪國小旁的農地時常栽種特色地瓜， 六年級賴心翎同學表示，實際使用才發現鋤頭好重， 但能親自將地瓜種在隴土上很有成就感， 很感謝陸叔叔提供農地並教大家如何種地瓜。三年級張珈綺同學說： 「去年是學怎麼阡插地瓜，今年陸叔叔教我們怎麼施肥， 雖然我常把肥料撒得不夠均勻，但是學到很多知識覺得課程很有趣。 」

自109學年度開始參與社區永續發展計畫的野柳國小， 則是發展海洋教育課程模組基地。張錦霞校長表示，學校整合學區資 源來創發有感動力和感染力的校本課程，以實踐行動為主軸， 讓親師生關心在地議題，透過課程讓孩子與家鄉連結， 學習關懷土地和尊重環境倫理， 希望孩子們長大能攜手營造自己的社區， 讓學校及社區能永續發展下去。

此外，野柳國小也規劃讓孩子能解說家鄉的特色，透過體驗探索與實 際操作課程來進行永續發展的內化學習。學校自治小市長林致峰同學 說：「我愛我的家鄉，以『希望夢想救家鄉產業』為主題， 在地質公園辦理全校性的家鄉特色解說導覽， 包含中英文解說和貝殼、螃蟹海洋生態的展攤介紹， 希望讓大家看見我們家鄉的美。」而六年級黃妃湘同學則表示， 她最喜歡社區學習活動，像是元宵節大家會在保安宮表演舞獅、 參與神明淨港活動，而全校同學持續進行淨灘、 製作竹叢礁復育軟絲，希望一棒接一棒， 讓家鄉的海洋生態能被保護， 也感謝社區的王爸爸教大家做這些保育工作。

教育局長張明文表示，新北巿積極推動終身學習相關業務， 鼓勵各校發展特色課程、提升教師終身學習能力、 運用社區資源或與民間組織合作、推動代間教育或多元文化教育等， 希望學生從小培養永續發展的知能， 並能了解及認同自我家鄉的文化、環境及產業，長大後能持續學習， 落實終身學習的精神。

照片來源：新北市教育局提供