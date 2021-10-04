學生種地瓜、復育軟絲守護家園生態 新北偏鄉學校推動社區永續發展

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
新北市為鼓勵學校推動永續發展及校本特色課程，將在地特色與文化融入校園空間，積極配合中央推動「國民中小學結合社區永續發展計畫」，鼓勵各校申請計畫，以提升學生學習能力，深化學校與社區合作，促進學校及社區之永續發展。
教育局表示，偏遠地區大坪國小長年推動食農教育課程，學校運用社區資源讓學生與社區居民一同從事農作，並學習如何栽種蔬果，讓學生瞭解並參與社區的文化、產業與環境議題。另從去年開始參與計畫的野柳國小，則是利用校園地理位置，發展海洋教育課程，讓學生認識及守護家鄉生態環境，培養孩子們在地認同，攜手共同營造社區。
大坪國小石啟宏校長表示，學校致力發展與社區合作的食農教育校本課程，希望帶著孩子從食農體驗出發，進行跨領域學習。不僅邀請到社區耆老為師，更將學童帶入社區農田跟著居民一起實作，讓生活成為學習的一部分，同時也讓學校教育成為連結社區情感的重要橋樑，讓孩子有機會瞭解並參與社區的文化及產業。未來將規劃建置科技監控觀測站，從食農的角度切入環境與生態議題的探究，提供孩子更多元的新知、了解永續發展的重要。
萬里區主要的特產就是地瓜，大坪國小旁的農地時常栽種特色地瓜，六年級賴心翎同學表示，實際使用才發現鋤頭好重，但能親自將地瓜種在隴土上很有成就感，很感謝陸叔叔提供農地並教大家如何種地瓜。三年級張珈綺同學說：「去年是學怎麼阡插地瓜，今年陸叔叔教我們怎麼施肥，雖然我常把肥料撒得不夠均勻，但是學到很多知識覺得課程很有趣。」
自109學年度開始參與社區永續發展計畫的野柳國小，則是發展海洋教育課程模組基地。張錦霞校長表示，學校整合學區資源來創發有感動力和感染力的校本課程，以實踐行動為主軸，讓親師生關心在地議題，透過課程讓孩子與家鄉連結，學習關懷土地和尊重環境倫理，希望孩子們長大能攜手營造自己的社區，讓學校及社區能永續發展下去。
此外，野柳國小也規劃讓孩子能解說家鄉的特色，透過體驗探索與實際操作課程來進行永續發展的內化學習。學校自治小市長林致峰同學說：「我愛我的家鄉，以『希望夢想救家鄉產業』為主題，在地質公園辦理全校性的家鄉特色解說導覽，包含中英文解說和貝殼、螃蟹海洋生態的展攤介紹，希望讓大家看見我們家鄉的美。」而六年級黃妃湘同學則表示，她最喜歡社區學習活動，像是元宵節大家會在保安宮表演舞獅、參與神明淨港活動，而全校同學持續進行淨灘、製作竹叢礁復育軟絲，希望一棒接一棒，讓家鄉的海洋生態能被保護，也感謝社區的王爸爸教大家做這些保育工作。
教育局長張明文表示，新北巿積極推動終身學習相關業務，鼓勵各校發展特色課程、提升教師終身學習能力、運用社區資源或與民間組織合作、推動代間教育或多元文化教育等，希望學生從小培養永續發展的知能，並能了解及認同自我家鄉的文化、環境及產業，長大後能持續學習，落實終身學習的精神。
照片來源：新北市教育局提供