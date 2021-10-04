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臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超862.20億元

賣超聯電10.71萬張最多，另買超長榮航4.79萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/10/04 17:22
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超862.20億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/9/27~2021/10/1）外資在集中市場總買進金額為3,962.35億元，總賣出金額為4,824.55億元，賣超為862.20億元，另統計自2021年年初至10月1日止，外資總買進金額為17兆2,366.86億元，總賣出金額為17兆7,815.61億元，累計賣超為5,448.75億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆909.55億元新台幣，占全體上市股票市值的43.67%，較9月24日的23兆1,714.26億元新台幣，減少10,804.71億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進76,777千股，賣出28,878千股，買超47,899千股。

第二名：群創：買進294,677千股，賣出250,091千股，買超44,586千股。

第三名：華夏：買進91,823千股，賣出55,792千股，買超36,031千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進101,049千股，賣出208,113千股，賣超107,064千股。

第二名：長榮：買進71,146千股，賣出148,807千股，賣超77,661千股。

第三名：友達：買進224,707千股，賣出276,352千股，賣超51,645千股。

更新時間 : 2021-10-04 18:06 GMT+08:00

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