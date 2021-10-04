響應新北市好日子愛心大平台 新莊5扶輪社捐贈10萬元尿布及奶粉

國際扶輪3490地區新北市第三分區新泰、新莊、 新莊東區、新莊中央及新莊南區等5個在地扶輪社， 響應新北市好日子愛心大平台， 4日上午捐贈大批的尿布與奶粉市值10萬元給新泰社福中心， 希望能幫助弱勢家庭，讓孩子得到更妥善的生活照顧。

號召此次公益捐贈的新泰扶輪社社長莊席安表示，新泰社熱心公益， 長期捐贈物資協助弱勢家庭， 像是105年及109年各捐贈一輛惜食分享車新泰一號及新泰二號 ，供社會局載送惜食蔬果到各據點； 108年也曾捐贈學童國語字典與嬰幼兒尿布。 108年起更聯合第三分區5個扶輪社， 每年捐贈奶粉與尿布予弱勢家庭，全部累積176萬元。

代表受贈的社會局長張錦麗表示， 新莊地區是外來人口移入的重要區域， 也是年輕人共組家庭優先考量的區域。 移居家庭除了面臨高房價的生活壓力，也因親友支持系統較為薄弱， 照顧嬰幼兒的負擔更顯沉重。 新泰社福中心每年提供將近400戶次的尿布及奶粉， 以幫助較為弱勢的家庭， 非常感謝5個在地扶輪社長期的關注和贊助。

第三分區助理總監林清河也偕同新莊社長謝天仁、 下屆社長當選人臧正民、新莊東區社長唐鉦淯、 新莊中央社長李昌隆及新莊南區社長馮麗捐和社友一起捐贈， 新莊區副區長蘇貞夙亦出席與會。 新北市好日子愛心大平台，自108年6月開辦至今， 獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量， 照顧更多需要關懷的家庭，截至110年7月止， 合併捐物市值及捐款高達29億2,906多萬元， 受益人次超過995萬人次。