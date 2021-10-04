臺灣企銀數位服務新定位 區塊鏈函證上鏈安全零距離

臺灣企銀區塊鏈技術服務再升級，即日起擴增企業查核函證服務，企業客戶可輕鬆使用該行的金融區塊鏈函證服務，快速取得詢證函資料，解決傳統紙本申請流程繁瑣的問題，提升作業效率更能避免資料外洩風險。

針對區塊鏈運用，臺灣企銀過去開辦金融區塊鏈函證服務，提供會計師事務所於線上透過「金融區塊鏈函證」系統平台加密傳送取得詢證函資料，並導入API自動化整合內部資料，大幅提升效率並保持資訊完整性。今年9月再進化，新增企業可查核函證，客戶可透過該行提供的函證服務，快速取得資料，降低可能的遺失與變造疑慮。

臺灣企銀在區塊鏈技術的研究參與與實作運用不遺餘力，陸續針對金融機構企業申貸業務、保證業務等持續開發並注入嶄新數位元素。今年臺灣企銀首度進駐國內金融科技創新加速器「金融科技創新園區FinTechSpace」，成為企業實驗室一員。臺灣企銀將其企業實驗室主題訂為「多點齊放身份驗證實驗室」，希望採用新型態核身進行多元管道驗證，達到具隱密性、完整性、不可重複性等安全機制，提供客戶更便捷安全的數位體驗。

臺灣企銀表示，未來將善加運用園區監理門診、金融監理沙盒、企業實驗室及聯合自主實證等創新發展資源，致力成為民眾與企業首選的數位金融專業銀行。近期，臺灣企銀更取得有關掃碼交易檢核系統之新型專利肯定，積極透過跨業合作共創新型態社會，使民眾、企業與金融機構數位轉型不再是獨立事件，而是以互助合作方式共同投入。

臺灣企銀認為，民眾與企業對區塊鏈、人工智慧、虛擬貨幣、非同質代幣(簡稱NFT，Non-Fungible Token)及央行數位貨幣發展逐漸產生興趣，且對新科技學習及接受程度顯著提升，該行對此現象持正向態度，始終以客戶需求為核心，積極導入FinTech(金融科技)優化客戶體驗。