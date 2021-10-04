8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收

沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響。（示意圖/Pixabay） 沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響。（示意圖/Pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（4）日公布，沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響，將於11月4日前回收完畢，有疑慮的原料藥已暫停輸入。

食藥署表示，監視國際藥物安全訊息時，發現sartan類高血壓藥品可能含有一新疊氮類不純物「5-(4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole, AZBT」，其類別與先前發現的亞硝胺類不同，依據現有資料顯示AZBT產生原因為製程中起始物殘留與後續步驟之化學物質反應產生。食藥署主動抽驗發現，國內共有8款藥品、36批號藥品受影響。

受影響藥品包括瑞脈利膜衣錠160毫克、瑞脈利膜衣錠80毫克、"生達"壓立安膜衣錠150毫克、安沛穩膜衣錠5/160毫克、"永信"樂速降膜衣錠160毫克、"永信"樂速降膜衣錠80毫克、"十全"敵壓穩膜衣錠80毫克和克蜜穩膜衣錠160毫克。

食藥署說明，上述原料藥主要來自於中國浙江某原料藥廠，目前已暫停輸入，而這類原料藥若要輸入，必須逐批檢驗合格才能放行。

因應新出現的藥品不純物AZBT，以及落實廠商自主管理之精神，食藥署開發原料藥中疊氮化合物檢驗方法，有8家民間檢驗機構可提供檢測，予廠商於委託檢驗時參考。

食藥署提醒正在使用該等藥品的患者，該等藥品主要用於高血壓等需定期服藥控制之疾病，故不建議任意停藥，應儘速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。