Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 16:30
沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響。（示意圖/Pixabay）

沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響。（示意圖/Pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（4）日公布，沙坦類高血壓藥品可能含具致突變性的新疊氮類不純物（AZBT），國內共有8款藥品受影響，將於11月4日前回收完畢，有疑慮的原料藥已暫停輸入。

食藥署表示，監視國際藥物安全訊息時，發現sartan類高血壓藥品可能含有一新疊氮類不純物「5-(4'-(azidomethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole, AZBT」，其類別與先前發現的亞硝胺類不同，依據現有資料顯示AZBT產生原因為製程中起始物殘留與後續步驟之化學物質反應產生。食藥署主動抽驗發現，國內共有8款藥品、36批號藥品受影響。

受影響藥品包括瑞脈利膜衣錠160毫克、瑞脈利膜衣錠80毫克、"生達"壓立安膜衣錠150毫克、安沛穩膜衣錠5/160毫克、"永信"樂速降膜衣錠160毫克、"永信"樂速降膜衣錠80毫克、"十全"敵壓穩膜衣錠80毫克和克蜜穩膜衣錠160毫克。

8款高血壓藥發現不純物恐致癌　台灣食藥署下令回收

食藥署說明，上述原料藥主要來自於中國浙江某原料藥廠，目前已暫停輸入，而這類原料藥若要輸入，必須逐批檢驗合格才能放行。

因應新出現的藥品不純物AZBT，以及落實廠商自主管理之精神，食藥署開發原料藥中疊氮化合物檢驗方法，有8家民間檢驗機構可提供檢測，予廠商於委託檢驗時參考。

食藥署提醒正在使用該等藥品的患者，該等藥品主要用於高血壓等需定期服藥控制之疾病，故不建議任意停藥，應儘速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。
高血壓藥
食藥署

相關新聞

重症肌無力藥「美定隆糖衣錠」誤裝安眠藥外盒　台灣食藥署10/13前回收40萬顆
重症肌無力藥「美定隆糖衣錠」誤裝安眠藥外盒　台灣食藥署10/13前回收40萬顆
2021/09/24 13:52
台灣首批93.3萬劑BNT疫苗　食藥署最快9/16驗畢放行
台灣首批93.3萬劑BNT疫苗　食藥署最快9/16驗畢放行
2021/09/02 20:25
買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路
買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路
2021/08/26 14:55
這4種飲料配藥吃　當心心悸等副作用風險大增
這4種飲料配藥吃　當心心悸等副作用風險大增
2021/08/23 11:08
「頂呱呱」調味粉防腐劑超標　1.4萬公斤遭台灣食藥署退運銷毀
「頂呱呱」調味粉防腐劑超標　1.4萬公斤遭台灣食藥署退運銷毀
2021/08/10 13:53

更新時間 : 2021-10-04 18:05 GMT+08:00

最受歡迎

第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
第10期打AZ、台灣高端疫苗　再加開BNT　10/4起開放預約
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【更新】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
【最新】指揮中心9/27更正：第2劑AZ改線上預約　50至64歲即起開放意願登記至9/29中午12時止
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
AZ、高端疫苗第二劑！開放兩大類意願登記　10/3開放預約接種
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
第11輪打BNT！對象為「12至22歲」、「第9類對象」及「49歲以上」 最快10/13開打
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高
新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知