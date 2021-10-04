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第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 15:36
指揮中心10/4公布第11期的疫苗接種規劃，開放AZ第2劑和BNT疫苗第1劑接種。

指揮中心10/4公布第11期的疫苗接種規劃，開放AZ第2劑和BNT疫苗第1劑接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（4）日公布第11期的疫苗接種規劃，開放AZ第2劑和BNT疫苗第1劑接種，民眾可於11日起至「COVID-19公費疫苗預約平台」預約，並於10月15日起接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，第11輪符合資格對象，可預約接種第2劑AZ疫苗有兩類對象：

  1. 7月22日(含)前已接種AZ第一劑之18歲至55歲民眾[即1966/1/1(含)-2003/10/15(含)前出生]，預約接種第2劑AZ疫苗
  2. 7月30日(含)前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾[即1965/12/31(含)前出生]，預約接種第2劑AZ疫苗

另外，於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗民眾之下列對象，接種第1劑：

  1. 47歲以上民眾[即1974/12/31(含)前出生]
  2. 12-22歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]
  3. 18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]

第11輪意願登記截止時間為即日起至10月6日中午12時止；預約施打時間為10月11日上午10時至10月13日中午12時止，施打期間訂於10月15日至10月21日。

指揮中心說明，針對滿12歲至17歲(含)學生/青少年，請家長(監護人或關係人)於預約接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

此外，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者(不需區分第1劑或第2劑)，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平台意願登記對象，請於10月6日中午12時前登入預約平台完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

第11期提供AZ第2劑、47歲以上打BNT第1劑　10/4起開放意願登記
AZ疫苗
BNT疫苗

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