詹朴再度出手！台灣國慶禮賓服打破傳統　旅英時裝APUJAN阿瘦皮鞋聯手出擊

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國慶全新禮賓人員制服由操刀金鐘女神Janet謝怡芬紅毯戰袍的台灣旅英時裝品牌 APUJAN打造。

今年文化總會邀請屢次於倫敦時裝周發表作品的知名旅英服裝設計詹朴與其品牌APUJAN，打造不同於以往的服裝，搭阿瘦皮鞋與日安女鞋打造的配典雅精緻禮賓鞋。APUJAN甫操刀金鐘56女星Janet謝怡芬的紅毯戰袍，優雅性感的開岔露背禮服成為眾所矚目焦點，資深音樂評論家馬世芳也選擇該品牌出席金鐘盛典。

文化總會今（4）日舉辦110年國慶禮賓人員服裝設計說明會，中華文化總會副秘書長李厚慶表示，文總長期為國慶籌委會成員之一，國慶禮賓人員過往一直在典禮接待中扮演非常重要的角色，而服裝往年多是學校自己準備，適逢民國110年國慶的特別時刻，文總決定結合台灣旺盛的設計力，讓禮賓人員擁有新面貌。

設計師詹朴指出，這次服裝不同於以往傳統禮賓服裝的設計，比起過往傳統的正紅色，運用了不同類型的紅色交疊而成，也少見地採用數位印花的方式呈現。



(圖/文總)

詹朴說，款式上希望能讓禮賓人員有更大的活動空間，營造出更自由奔放的形式，也許活潑一些、輕鬆一些，但同樣對正式的節慶帶有尊重；也運用印花上的主題元素，包括枯木與星星等，說著那些時間的流逝以及時間累積而成帶給我們的種種。

阿瘦皮鞋董事長羅榮岳則表示，很榮幸能夠贊助今年國慶大典的禮賓鞋，身為台灣本土鞋業的領導品牌，阿瘦始終堅持根留台灣，至今仍有97%鞋款在台灣生產製作，而阿瘦的手工訂製鞋能做出品味與口碑，除了用料講究，重視「一針一線、實實在在」的工藝理念也是非常重要的一環，由衷感謝籌委會與台灣消費者的肯定，將不斷創新努力，戮力使台灣製鞋工藝躍上國際。

日安女鞋執行長林珊如表示，這次國慶能參與禮賓鞋贊助，感到非常的雀躍與感動。品牌自2007年創立以來如今能與國同慶是BONJOUR無上的榮幸。此款穩足跟鞋是與有著精湛製鞋手藝的台灣職人們所攜手打造的作品。期盼它能讓禮賓人員在接待貴賓的同時也能感到舒適與自在，在不費力的情況下，每一步都能踏出漂亮且自信的優雅體態，為國慶佳節構出最美的畫面。」