台灣10/4新冠肺炎零本土確診　新增五例境外移入、一死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16361、案16362、案16363)、貝里斯(案16364)及美國(案16365)入境，入境日介於今(2021)年9月20日至10月2日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。



指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案15920)，為70多歲男性，具慢性病史，無相關活動接觸史，8月10日因其他原因就醫採檢並住院治療，8月11日確診，9月4日解除隔離，10月2日因其他原因死亡。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,460,241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,442,726例排除)，其中16,255例確診，分別為1,620例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計844例COVID-19死亡病例，其中832例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。