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（更新）岸田文雄正式當選日本首相 新內閣今晚走馬上任

於9月29日當選執政黨自民黨總裁的岸田，在國會首相指名選舉中，獲兩院最高票支持。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 14:30
自民黨新任總裁岸田文雄今（4）日在國會指名選舉中獲得高票支持，正式出任日本第100任首相。（圖／路透社）

自民黨新任總裁岸田文雄今（4）日在國會指名選舉中獲得高票支持，正式出任日本第100任首相。（圖／路透社）

更新時間：2021-10-04 14:30

發布時間：2021-10-04 14:05

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）日本首相菅義偉今（4）日率內閣總辭，日本國會隨即召開臨時會議舉行首相指名選舉，新任執政黨自由民主黨總裁（黨主席）岸田文雄不負眾望，成為日本第100任首相，扛起引領日本的重擔，晚間岸田內閣也將亮相上路，台灣外交部發言人歐江安表示，我國政府對此表達誠摯祝賀。

NHK報導，菅義偉於今日上午在臨時內閣會議率內閣總辭，結束自2020年9月16日上任以來，為期384天的執政。眾議院與參議院分別於日本時間下午1時以及下午1時30分進行首相指名選舉，於9月29日當選執政黨自民黨總裁的岸田，獲兩院最高票支持。

日本時間約下午2點，岸田被指名為首相，並當選為日本第100任首相。岸田預計稍晚在首相官邸與聯合執政的公明黨代表山口那津男會談，隨後進行組閣，並由新任內閣官房長官公布閣員名單。

稍晚在日本天皇於皇居親自任命首相以及舉行閣員認證儀式後，岸田內閣將正式成立。岸田將晚間在首相官邸舉行首相就任記者會，以及召開首次內閣會議。

歐江安除了表達祝賀，也指出台灣與日本雙邊關係密切友好，國民情感堅定深厚。在經貿往來方面，日本是我國第三大貿易夥伴，我國為日本第四大貿易夥伴；在人員交流方面，在疫情衝擊前日本向來是我國第二大觀光客來源國，台灣亦為日本第三大觀光客來源國。

「台日人民之間長期以來所建立的互信互恵與同舟共濟的良善循環。無論是天然災害、重大事故，甚或當前國際疫情，台日政府與人民彼此關懷，相互扶持，提供所需，這已成為國際社會的優良典範，」歐江安說道。

歐江安表示，台日共享自由、民主、法治、人權與市場經濟等核心價值；在國際方面，兩國都愛好和平，也共同支持自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，日本也支持台灣的國際參與，並重視台海情勢的和平穩定。

歐江安強調，我國政府期盼在既有的良好基礎上，與岸田首相所帶領的新政府，持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。
日本
日本首相
岸田文雄

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