新竹福泰飯店集團 金色之秋 柿事如意住房專案

秋高氣爽，九降風起，柿子紅了，來一趟新竹輕旅行！ 午後的一陣降雨 , 趕走了炙熱的夏 , 迎來了清爽的秋 。 在這美麗的季節裡 , 艷麗亮眼的金黃 , 是那飽滿的稻穗 , 甜美的柑橘 及 層層的楓紅 , 一眼望去盡是秋月春風 ；然而在新竹有一項獨特的客家傳統工藝 “ 曬柿餅 “ , 滿滿渾圓的柿子映著藍天是金漢柿餅產業化園區 , 一年中最美的風景 , 有提供柿子二三事的解說 , 柿染DIY的活動。新竹福泰飯店集團 -- 安排金色之秋 - 柿事如意住房專案 , 大家不妨趁著秋高氣爽的好天氣 , 來一趟體驗不同的農趣!

活動日期: 2021 / 10 /01 ~ 2021 / 12/31

專案內容: 金色之秋 - 柿事如意 住房專案

1. 適用標準房 ( 一大床 / 二小床 ) , 四人房 ( 豪華雙床房型的 二大床 )

2. 兩人房NTD2499 含早餐 ; 四人房 NTD3699 含早餐

3. 每房含一台車免費停車服務

4. 全館無線網路

5. 此優惠不可與其他優惠或折扣使用

6. 活動加碼 : 住房贈送 “金漢柿染 DIY券” (需先預約: 兩人房 1 張 , 四人房 2張 )

附註: 本專案贈送券 , 如不使用 , 無法折抵費用及要求退費 , 逾期不可使用 .