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美國眾議員認台灣駐美機構正名有望 稱國會多數議員皆有此意

自2003年便表達支持正名的夏波，在專訪中不願透露正名時程表，但他強調「審慎樂觀」看待此事。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 12:19
美國眾議院外委會亞太小組首席成員夏波日前表示，台灣駐美代表處正名一事獲得國會多數議員支持。

美國眾議院外委會亞太小組首席成員夏波日前表示，台灣駐美代表處正名一事獲得國會多數議員支持。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 美國眾議院「台灣連線」共同主席夏波接受中央社專訪證實，台灣駐美代表處正名獲得多數e國會議員支持，他審慎樂觀看待正名事宜。

金融時報9月報導，拜登政府正慎重考慮台灣駐美機構更名要求，自「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

該報導稱，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）以及美國國家安全會議內部和國務院亞洲事務官員對正名一事表達廣泛支持。

友台立場鮮明、長期推動駐美代表處更名的夏波（Steve Chabot），目前為眾議院外委會亞太小組首席成員，他日前在中央社專訪中透露，在華府的駐美辦事處確實有可能（there is a real possibility）更名為台灣代表處，並表示此舉相當合理，美方應該這麼做。

夏波不願透露正名的時程表，也坦承「還有許多變動因素」，中國也必然做出反抗，但他強調「審慎樂觀」看待此事。

夏波也指出，國會多數議員都希望駐美處改名，儘管尚未達到共識程度，但他會持續努力直到達成目標。夏波也指出反對聲音表示更名無實質意義，然而他認為兩岸議題上多數層面「象徵性就是實質性」，美方應繼續前進。

共和黨籍的夏波早在2003年便表態支持正名，今年5月他與民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）攜手提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act），要將駐美處更名為台灣代表處。爾後，該法案被包裹入眾議院的抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），並於7月15日在眾議院外委會通過。

然而該法案另外2項友台修正案，因事涉敏感遭到否決，一項呼籲廢除台灣人員不得在執行公務時展示主權象徵符號的限制，並將美國在台協會（AIT）處長職稱改為代表（Representative）；另一項則要求在法案談及強化美國對台承諾的段落，將「三個公報」字眼移除。
駐美代表處
駐美代表處正名
台灣代表處
夏波（Steve Chabot）

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更新時間 : 2021-10-04 13:29 GMT+08:00

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