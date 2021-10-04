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新冠、流感雙夾擊　肺炎鏈球菌伺機而動！台灣醫師籲：4大族群建議快施打

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/04 11:36
新冠流感夾擊，(左至右)呂俊毅醫師、黃立民醫師、黃筱雯選手，共同呼籲民眾主動諮詢醫師施打肺炎鏈球菌疫苗，預防呼吸道疾病。

新冠流感夾擊，(左至右)呂俊毅醫師、黃立民醫師、黃筱雯選手，共同呼籲民眾主動諮詢醫師施打肺炎鏈球菌疫苗，預防呼吸道疾病。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新冠疫情威脅尚未解除，面對即將到來的流感季，該如何全面防禦?醫師指出，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，截至9月11日美國單周死亡人數中逾1/5死因與肺炎、流感、COVID-19相關，面對新冠肺炎與流感的雙重夾擊，除了接種新冠及流感疫苗，建議民眾應與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

台灣侵襲性肺炎鏈球菌感染症死亡數為流感併發症重症死亡的16倍

荷蘭研究顯示：新冠疫情期間，罹患肺炎鏈球菌感染症30天後死亡率增3.1倍

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金董事長黃立民醫師表示，雖然流感致死人數減少，但從流感感染數可發現病毒仍於持續蔓延。美國這10年間因流感死亡人數為12000至61000人，更高達81萬人因流感併發重症住院，而肺炎鏈球菌正是導致流感併發細菌性肺炎的主因之一。

基金會執行長呂俊毅醫師指出，肺炎鏈球菌平時多半潛伏在人類鼻腔中，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便伺機而動。今年疾管署最新傳染病統計顯示，2021年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累積死亡數為流感併發重症死亡的16倍之多。

黃立民進一步說明，荷蘭最新研究指出，2020年肺炎鏈球菌感染人數雖有下降，但患者感染後30天的死亡率竟較2019年高出3.1倍；而台灣2020年也因新冠肺炎之故，民眾防疫意識提升，肺炎人數大幅下降，但因肺炎重症、進入加護病房治療的人數並未隨之減少，侵襲性肺炎鏈球菌感染症猶如社區中潛藏危機。

基金會提醒，流感、流感雙夾擊，一旦感染新冠病毒或流感，若再合併侵襲性肺炎鏈球菌感染症，將是引起重症、死亡的主要原因，也會增加臨床治療困難度。因此，民眾日常生活如何「預防」流感、肺炎鏈球菌感染十分關鍵。

「左手打流感，右手打肺炎鏈球菌」 全面防禦 主動出擊 全民保護力升級

黃立民強調，面對秋冬各種感染疾病的威脅，除了落實防疫的基本功之外，亦要懂得主動出擊，「左手打流感，右手打肺炎鏈球菌」以做好完整保護。特別是成年慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等）、先天、後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童等為肺炎鏈球菌感染的高風險族群，在接種流感疫苗的同時，應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，但須與新冠疫苗接種日相隔7天以上。
流感疫苗
新冠疫苗
肺炎鏈球菌疫苗

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