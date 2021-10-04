〈財經主筆室〉金門房價直逼六都 炒房政府卻打不到

中央銀行日前宣布加碼房市信用管制措施，這是去年12月8日、今年3月19日後，央行第三度出手打炒房。台灣本島房價漲翻天，央行、財政部聯手打炒房，但金門房價比台灣本島有些都市都還要高，打房卻都打不到金門房價，再這樣漲下去，金門年輕人只能嘆：怎樣也買不起房了。

根據台灣房屋趨勢中心統計，在土地取得成本增加、缺工、營造成本增加下，全台房價步步高，全台房價近10年平均漲3成5，其中以桃園市漲幅最大，10年漲幅約增加59%，六都其他縣市以台南、高雄漲幅超過5成僅次於桃園，新北漲幅約45%、台北市漲幅約28%，台中漲幅15%最少。

內政部地政司在10年前的統計，就指出金門縣為地價漲幅最大之縣市，而10年來房價持續走高。金城鎮是金門最重要的都會區，更是全縣人口最集中的地方，根據東森房屋統計，金城鎮這5年來透天厝成交量由2016年的14戶成長至2020年的23戶，漲幅達64%，而大樓更是由2016年的9戶飆升至2020年的71戶，漲幅達689%，成交量大增也將房價推升到高點。

金門近年來的房價漲幅到底有多高呢？近年金門房價漲幅，在售價上反應十分明顯，10多年前每坪10萬左右，現在實價登錄的價格是「完全翻倍」站穩2字頭，甚至在精華地段的新屋更看到破32萬的高價，有直逼4字頭趨勢。金門的房價可能比台灣本島某些都市還要高，很多金門人認為這根本不合理，再繼續下去就是走台灣本島的後路。

曾到台灣本島工作的年輕人就說，對北漂後回金門工作的人來說，10多年前到台北求學前，一般透天厝才賣370至380萬元左右，裝潢完500萬元還有找，現在隨便都得破千萬元，北漂人到了台北工作多年買不起房，從台北回金門後，回家了還是買不起，心情真的很沈重。

金門面積相當於半個台北市，常住人口卻僅有6萬，地廣人稀的金門，為什麼房價可以直追六都？

主計處統計，2006年至2016年的金門人口數據，人口從7.6萬人增長至13.8萬人，10年之間人口增長近6萬人，當時人口成長與幽靈人口比率高居全國之冠。就以2010年為例，金門縣戶籍人口97,387人、常住人口僅有57,214人、幽靈人口就有40,173人。如今金門戶籍人口近14萬，可是常住人口大概只有6萬，幽靈人口顯然增加更多。

再根據內政部營建署統計，去年全國空屋數逾89萬，占全國房屋稅籍住宅數的比率10.17%，但空屋率前三高縣市依序為金門縣17.39%、宜蘭縣16.7%及苗栗縣14.98％。金門縣常住人口少、幽靈人口多，且空屋率又高居全國之冠，但房價卻逐年高漲，很明顯房價就是炒出來的。

政府去年祭出打炒房措施，然而全台房價仍持續走高，央行或許看到此況，再度針對調整房市管控措施。業者分析，央行本次調整3大措施，將有助降低囤地炒作與銀行放貸風險。其中，取消特定區域第2屋寬限期，明顯針對投資客而來，藉此降低槓桿操作空間。

投資客當然會也會另尋出路，房地產業者就認為，只要央行打房措施不退場，就會把資金逼向仍有利多題材的離島金門，這些年來，很多台灣建商都是直接到金門推案，金門早期建商還不到10家，如今已增加到超過130家，其中有8成都是來自台灣，這些建商對房地產銷售操作都是很有經驗的。

金門房價創高原因很多，金門建地有限，建材需仰賴台灣本島運送，人才也必須從本島聘請，運費、人事成本都高昂，當然也進一步推升區域房價。如今全台房市大發燒，全球爆發通膨隱憂仍在，金門房地產價格似乎回檔不易，只是政府在打房時，不能只把焦點放在六都及新竹縣市而已，也得顧及金門人的心情。