美國務院發言人重批共機擾台 台灣外交部：感謝美方主動公開譴責中國挑釁行徑

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)中共國慶擾台軍機屢創新高紀錄,美國務院3日批北京破壞區域和平。外交部同日感謝美國主動公開聲明譴責中國挑釁行徑,並且重申對台灣承諾之舉。

中國於其國慶期間,連續三日共派遣近百架共機擾台,10月1日38架次、10月2日39架次、10月3日18架次,引發國際關切。

日前確診尚在隔離的美國務院發言人普萊斯(Ned Price),3日發布聲明,重批北京在台海的挑釁性軍事活動,破壞區域和平穩定;他強調,美方會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力,並履行美國「三個公報」、《台灣關係法》、「六項保證」中的承諾,「美國對台灣的承諾堅若磐石」。

The U.S. urges Beijing to cease its destabilizing behavior across the Taiwan Strait. https://t.co/oo7EQFT4i7