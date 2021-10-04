美國務院發言人重批共機擾台 台灣外交部：感謝美方主動公開譴責中國挑釁行徑

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）中共國慶擾台軍機屢創新高紀錄，美國務院3日批北京破壞區域和平。外交部同日感謝美國主動公開聲明譴責中國挑釁行徑，並且重申對台灣承諾之舉。

中國於其國慶期間，連續三日共派遣近百架共機擾台，10月1日38架次、10月2日39架次、10月3日18架次，引發國際關切。

日前確診尚在隔離的美國務院發言人普萊斯（Ned Price），3日發布聲明，重批北京在台海的挑釁性軍事活動，破壞區域和平穩定；他強調，美方會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，並履行美國「三個公報」、《台灣關係法》、「六項保證」中的承諾，「美國對台灣的承諾堅若磐石」。

The U.S. urges Beijing to cease its destabilizing behavior across the Taiwan Strait. https://t.co/oo7EQFT4i7 — Ned Price (@StateDeptSpox) October 3, 2021

外交部3晚間表示，對於拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明的方式譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，外交部表示由衷感謝。

外交部指出，近期中國軍機、軍艦頻頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，實已破壞區域和平穩定現狀，並已升高印太地區緊張情勢，此等行徑已經引起區域各國的關切。

外交部強調，面對中國的挑戰，我國政府一向致力於提升自我防衛能力，並以堅決的意志，維護台灣的民主、自由、和平與繁榮。我們也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。