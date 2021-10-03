國際貨幣基金總裁疑調高中國排名爆醜聞　傳董事會將展開調查

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)現任國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃擔任世銀執行長時，疑施壓職員竄改中國經商環境排名圖謀私利，將遭國際貨幣基金執行董事會調查。

路透社報導引述3名知情人士表示，國際貨幣基金執行董事會4日將詢問威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）的律師，他們受世界銀行（World Bank）委託提出調查報告。

報告指稱，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）2017年擔任世銀執行長時，對職員施加過當壓力，要求在世銀旗艦年度「經商環境報告」（Doing Business Report）中修改數據以對中國有利。

喬治艾娃已強烈否認指控。2位消息人士透露，喬治艾娃5日將親自接受國際貨幣基金執行董事會詢問。

調查報告指出，喬治艾娃跟前世界銀行行長金墉 (Jim Yong Kim)辦公室施壓員工更改中國在「2018年經商環境報告」的全球排名，從原本的85名調升至78名。報導表示，背後動機聲稱是為了贏取北京協助銀行在大都市擴展。

最大股東美國傾向先完成訪談，英國上週透過聲明告訴路透社支持事件透明化。

喬治艾娃發言人之一透過電子郵件聲明表示，喬治艾娃「將不會受到這些不實指控的威嚇，並會持續致力於完成國際貨幣基金的重大任務」。