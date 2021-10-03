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國際貨幣基金總裁疑調高中國排名爆醜聞　傳董事會將展開調查

中國在「2018年經商環境報告」的全球排名從原本的85名調升至78名

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 21:01
國際貨幣基金現任總裁喬治艾娃被控擔任世界銀行執行長期間更改數據偏袒中國。（圖/facebook.com/KristalinaGeorgie...

國際貨幣基金現任總裁喬治艾娃被控擔任世界銀行執行長期間更改數據偏袒中國。（圖/facebook.com/KristalinaGeorgie...

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)現任國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃擔任世銀執行長時，疑施壓職員竄改中國經商環境排名圖謀私利，將遭國際貨幣基金執行董事會調查。

路透社報導引述3名知情人士表示，國際貨幣基金執行董事會4日將詢問威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）的律師，他們受世界銀行（World Bank）委託提出調查報告。

報告指稱，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）2017年擔任世銀執行長時，對職員施加過當壓力，要求在世銀旗艦年度「經商環境報告」（Doing Business Report）中修改數據以對中國有利。

喬治艾娃已強烈否認指控。2位消息人士透露，喬治艾娃5日將親自接受國際貨幣基金執行董事會詢問。

調查報告指出，喬治艾娃跟前世界銀行行長金墉 (Jim Yong Kim)辦公室施壓員工更改中國在「2018年經商環境報告」的全球排名，從原本的85名調升至78名。報導表示，背後動機聲稱是為了贏取北京協助銀行在大都市擴展。

最大股東美國傾向先完成訪談，英國上週透過聲明告訴路透社支持事件透明化。

喬治艾娃發言人之一透過電子郵件聲明表示，喬治艾娃「將不會受到這些不實指控的威嚇，並會持續致力於完成國際貨幣基金的重大任務」。
國際貨幣基金
世銀

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