添柚台灣！臺虎精釀國慶前夕推全新限量　指定地點獲「臺虎添佑宮」祝福籤詩

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)臺虎精釀在國慶大典前夕，推出全新限量版9.99系列「臺虎添柚臺灣」(GOD BLESS YUZU)，為期盼國泰民安的臺灣獻上祝福。

臺虎精釀嚴選飽滿多汁的日本白柚，迷人香氣在舌尖展現出日本秋季 的柔情風雅，搭配9.99系列快速有感的高酒精度， 緊接著迎來9.99%高酒感的勁爽衝擊， 後段則以秀氣的萊姆氣息稍加綴飾，韻味如秋夜般輕柔、爽朗、 不膩口，為每位堅持樂觀、賣力生活的臺灣人， 獻上一份酸甜細膩的醉佳祝福。

此次，包裝設計也別具巧思，添柚臺灣的罐子裡共藏了9個臺灣在其中 ，期望藉此期許臺灣國泰民安的時光能夠長長久久。

臺虎發願在「添柚臺灣」 上市期間蓋起數間「臺虎添佑宮」，於10月13日起至11月7日 止，臺虎在指定地點搭建名為臺虎添柚宮的籤詩機台，只要投入10 元即可獲得祝福籤詩，更有機會抽中特製天佑臺灣御守及各項好禮。

「臺虎添柚臺灣」自即日於全臺7-ELEVEN陸續上市，建議售價單罐 99元。



(圖/臺虎精釀)