台北白晝之夜突破42萬人線上參與　美國、日本、法國觀眾共襄盛舉

台北白晝之夜突破42萬人線上參與(圖/台北市文化局) 台北白晝之夜突破42萬人線上參與(圖/台北市文化局)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 2021台北白晝之夜於2日晚間起跑，首度轉為線上，共吸引42萬人參與一夜線上活動。

今年白晝之夜雖受疫情影響，仍在10月的第一個週六晚間6時正式展開，以「開啟夜晚的100種方式」的白晝宣言影片揭開序幕，再度邀請 「豪華朗機工」共同創辦人林昆穎擔任藝術總監，已順利於今(3)日早上6時落幕。

2日晚間於活動專屬網站同時展開「藝術百草圖」、「白晝夜夜談」、「台北共創歌」、「白晝幻境映」等四大藝術企劃節目，以及「藝術宅在家」新型態表演活動，包括60組藝術家、12組即時互動音樂人、6組跨域KOL、6組跨世代作家線上接力、7大藝術表演直播、5部電影放映、3場映後座談、1場 Live音樂演出等精彩內容。

今年以官方網站「白晝轉運站」推出四大藝術企劃，邀請市民一同參與12小時的線上文化體驗，並且串聯包含北投六大藝文場館在內，台北各處文化場域一同夜間開放。

今年活動開始1個小時內上線民眾即達1萬2,939人；跨夜展演的線上參與達42萬2,105人次瀏覽，Giloo、Line Music等外部連結及線下各響應夜間開放場館的參觀人次尚待彙整統計。到了清晨6時仍有1,038位民眾在線上一起迎接日出。本次上線觀眾除來自台灣，還有11.4%的上線觀眾分別來自美國、日本、法國等。

「藝術百草圖」邀請多位跨界藝術家，以台北市12個行政區為靈感，透過不同媒材方式創作，為台北構築一張城市藝術地圖；受到民眾正面肯定，紛紛在作品下方留言：「從未見過的呈現手法」、「令人驚喜的白晝之夜」、「好喜歡這樣舒服看藝術」。

「白晝夜夜談」邀請黃子佼與方序中在北投溫泉博物館現場直播，兩人坐在傳統木製圓桌椅凳上，一邊品嘗北投特有的台日混合酒家菜，一邊聊著藝術與生活的當代觀察，重現60、70年代，北投酒家文化最為興盛、酒家林立的樣貌。

方序中也特別提到過去前來北投遊玩享受獨特溫泉文化的經驗，並且稱讚北投的美景跟日本動畫大師宮崎駿描繪的美麗畫面一樣夢幻，現場參觀民眾與線上收看直播的網友熱情不已，直說「好想衝一波去吃北投酒家菜、「好久沒來北投了，好懷念啊」。