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應哈佛學生會之邀 賴清德演說談台灣防疫、中國威脅

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 17:34
賴清德透過錄影方式為哈佛學生演說（圖／總統府）

賴清德透過錄影方式為哈佛學生演說（圖／總統府）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）身為哈佛校友的副總統賴清德，2日（美東時間1 日晚間）應哈佛大學學生會之邀，透過錄影方式進行演說，除了強調台灣的防疫成就，也提到了來自中國與智慧時代的多重挑戰。

賴清德在這場「從民主防疫經驗談台灣未來發展」的演講中，先與學生們分享了台灣因防疫得宜而備受國際肯定的努力，包括超前部署、快速回應、謹慎行動、公開透明政策、智慧防疫、整合公私資源、民主治理等。

由於表現亮眼，越來越多國家主張公共衛生不應出現「地理上的空白」，從美國、日本到歐洲等50餘國、上千名議員，都呼籲讓台灣有意義參與WHO等國際組織。

賴強調，台灣國力大幅上升。台灣人均GDP已升至2021年的3萬美元，今年經濟成長率上修至6.2%，美國國務院更將台灣列為全球前25大經濟體之一。此外，台灣連續兩年與德國、美國、瑞士並列四大超級創新國，強大的半導體產業使台灣重要性不可同日而語。

然而，他也提出了台灣當前面臨的諸多挑戰。

賴指出，中國之崛起，伴隨的是對自由民主世界的威脅。從美日領袖聲明、美韓領袖聲明、G7公報、美歐公報，到近日的AUKUS，可知中國威脅深深影響台海和平穩定，已成為印太乃至於全世界關注的焦點。

再者，智慧時代來臨，儘管台灣在半導體等ICT產業有其優勢，仍須致力打造如矽谷般的創業環境，引進優秀人才。另外，在氣候變遷衝擊下，2050淨零碳排已成台灣的一大挑戰。全球約127國、524個城市已訂定減碳目標，全球兩千大上市公司中，亦有五分之一也做出零碳排承諾。「展綠、增氣、減煤、非核」是台灣未來努力的方向。

末了，賴清德不忘向學弟妹招手，盼學子們能在學成之後，回台灣貢獻一己之力，讓台灣成為更美好的國家。
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更新時間 : 2021-10-03 18:42 GMT+08:00

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