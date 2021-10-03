振興五倍券加碼回饋 台北老爺傾囊相送

響應政府經濟政策推動，針對10月8日起振興五倍券即將啟動，台北老爺酒店也一切就緒，限定優惠方案紛紛出爐，準備搶攻新一波年底商機。凡持五千元整之五倍券於台北老爺一次全部折抵使用，不但可享”零元入住 ”高級客房且含三餐、回饋價值高達雙倍以上;用餐則加贈超級美饌如龍蝦、烤鴨、壽喜燒，每道都價值至少兩千元以上。另外，酒店也推出五千元以下之五倍券折抵方案，包含用餐消費折抵、每1,000元五倍券可享折抵1200元;住房訂購「五五相送」專案、折抵張數及金額不限，除享五重好禮相送外，若房客身份證字號有兩個5，再加碼提供免費房型升等大利多！

「爺享0」享零元入住及超過六千元餐飲回饋

台北老爺最新「爺享0」一泊三食，每晚5,000元起，限定單筆持五倍券（紙本）消費至少五千元。為響應振興政策推行並感謝顧客長久以來對飯店的支持，台北老爺此波住房專案，除可享五星客房住宿外，內容更特別整合加入早餐兩客、雙人日式下午茶及雙人吃到飽自助晚餐，並加送紅酒迎賓禮 (餐點價值超過6,000元)，再加碼兩張500元住宿抵用券、以及加1元房型升等之優惠。對消費者而言，不但等於享0元入住，回收總價值更是超過五千元五倍券的雙倍以上利多回饋。

「五五相送」五重好禮傾囊相送

針對多元分配使用五倍券之民眾，台北老爺也另推出”張數不限、金額不限”五倍券抵用方案，「五五好禮相送」每晚3,288元起，凡住宿再享五重好禮相送，包括【500相送】凡訂購本專案者皆贈送500元老爺烘焙坊及住宿抵用券各乙張;【5夠好吃】免費饗用雙人美味早餐;【快樂55】凡當月壽星入住享延遲退房及生日蛋糕;【幸運抽5】參加抽獎有機會成為5位幸運兒之一、免費入住台北老爺景隅套房;【55升等】凡身份證字號有兩個5號碼者,享房型免費直升尊爵客房。五種不同好禮，台北老爺全部傾囊相送！

用餐折抵再送烤鴨、龍蝦、壽喜燒

餐飲方面，10月8日起，凡持紙本五倍券於明宮粵菜廳、中山日本廳或老爺烘焙坊消費，每1,000元券可折抵1,200元消費。另外，直接持紙本的五倍券五千元於明宮粵菜廳或中山日本廳折抵單筆消費者(單筆消費需滿5,000) ，則贈送明宮招牌片皮鴨三吃(價值近3仟元) ，或雙人日式牛肉壽喜燒(價值2,420元)。針對午晚餐時段使用紙本五倍券於供應異國自助美饌的Le Café咖啡廳，使用者可享平日1,000元/人、假日1,200元/人之優惠價用餐，並加贈每人半隻龍蝦。下午茶時段或單點，每1,000元可折抵1,200元消費。(折抵或加贈餐點之優惠僅能擇一，無法併用)