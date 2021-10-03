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歐洲拚疫情後復工 天然氣價格飆破記錄

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 16:22
歐洲拚疫情後復工 天然氣價格飆破記錄

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著疫苗覆蓋率擴大，歐洲似乎已經準備好要重新開放，然而，仍有另一個問題正威脅著歐洲疫情趨緩後的經濟復甦能力，那就是因全球需求成長而攀升的燃油價格。

除了英國等國正因為缺工面臨汽油等燃油無法運送的問題，另一方面，根據荷蘭天然氣虛擬交易點「所有權轉讓工具」（TTF），天然氣的價格也已突破天際，從今年1月的每百萬瓦小時16歐元，一路飄升至9月中的每百萬瓦小時75歐元，漲幅超過360%。

雖然歐盟正努力推行以可再生能源取代化石燃料，並在2020年達成讓可再生能源成為整個區域最主要的發電來源，化石燃料的汰換速度仍然不夠快，天然氣與煤炭仍占歐盟35%的發電量。尤其是在高汙染的煤炭被淘汰後，許多國家將乾淨的天然氣作為轉換到綠能前的過渡能源，更造成了需求升高。

在預計今年冬天將會比以往更冷的情況下，天然氣價格攀升也帶來一絲隱憂。西班牙、法國、義大利與波蘭等國的人民已經在跟高漲的帳單奮鬥，無法提出讓人滿意方案的各國政府則面臨民怨高漲的壓力。

歐洲能源管制合作組織（ACER）的Dennis Hesseling表示，正常情況下，如果需求攀升，有多餘產能的供應商也會跟著提升產量以趁著高價大賺一筆。這次歐洲傳統的天然氣供應國俄國、挪威與阿爾及利亞卻只是維持著正常供應量，並沒有跟著做出調整，整起事件並不尋常。

歐洲環境政策機構（IEEP）低碳與循環經濟計劃的負責人Tim Gore則說，防疫政策鬆綁帶來的經濟復甦與較低的天然氣供給量，造成了現在價格高升的局面，再加上歐盟在汰換煤炭後，恰巧碰上今年天氣不佳而不能善用風力發電，今年如果又是嚴冬，那可以想見價格的成長會更可怕。
歐洲
能源
化石燃料
燃油

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