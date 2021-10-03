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美翻！台灣女星Janet金鐘獎紅毯戰袍成焦點　出自旅英設計師詹朴最新時裝

台灣女星Janet謝怡芬雖然和金鐘56獎項擦肩，但其優雅性感紅毯戰袍成為眾人焦點。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 15:22
台灣女星Janet謝怡芬雖然和金鐘56獎項擦肩，但其優雅性感紅毯戰袍成為眾人焦點。(圖/APUJAN)

台灣女星Janet謝怡芬雖然和金鐘56獎項擦肩，但其優雅性感紅毯戰袍成為眾人焦點。(圖/APUJAN)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣女星Janet謝怡芬2日晚間出席金鐘56頒獎典禮，雖然和獎項擦肩，但其優雅性感紅毯戰袍成為眾人焦點。

第56屆金鐘獎已於2日晚間國父紀念館落幕，由鍾欣凌以「我的婆婆怎麼那麼可愛」奪下戲劇節目女主角獎寶座，戲劇節目男主角獎則頒給首度入圍的薛仕凌演出「生生世世」的男星，也以「做工的人」台客怪手司機拿下迷你男配，年僅12的童星李奕樵以《天橋上的魔術師》抱走戲劇節目最具潛力新人獎，《天橋上的魔術師》一舉入圍此屆金鐘獎14項大獎，抱走戲劇節目獎共6大獎成為最大贏家。

今年金鐘獎不只入圍名單競爭激烈，紅毯男女明星戰袍之爭也十分有看頭，入圍迷你劇集女配角獎Janet謝怡芬與「戒指流浪記」劇組共同走紅毯，大秀美背長腿緊實身材毫無贅肉，一身優雅赫本風高衩黑色長裙吸引眾人目光，完全看不出來已是二寶媽。

Janet紅毯禮服為台灣旅英設計師 APUJAN 甫於倫敦時裝週發表的最新時裝系列「迷宮喧囂」的黑色單片式開衩禮服，其背後大片簍空剪裁設計，展現 Janet 率真大方又性感的魅力，建議售價為新台幣4萬5千元 ，搭配黑色蛇紋高跟涼鞋，De Beers百萬珠寶，全身行頭破千萬。

另外，《音樂萬萬歲第4號作品》入圍綜藝節目主持人獎的馬世芳，《我又在市場待了一整天》入圍生活風格節目主持人獎與生活風格節目獎的李明璁，以《天橋上的魔術師》入圍美術設計獎的王誌成，以《天橋上的魔術師》入圍戲劇節目攝影獎﻿﻿的陳克勤及高子皓等，也都選擇APUJAN訂製服或配件出席金鐘獎紅毯。

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦成立的時裝品牌，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要作品特色，創作主題多與文學、奇幻、時間有關，已於9月於倫敦時裝周官方日程數位展出最新時裝系列〈迷宮喧囂〉。

美翻！台灣女星Janet金鐘獎紅毯戰袍成焦點　出自旅英設計師詹朴最新時裝
Janet

美翻！台灣女星Janet金鐘獎紅毯戰袍成焦點　出自旅英設計師詹朴最新時裝

美翻！台灣女星Janet金鐘獎紅毯戰袍成焦點　出自旅英設計師詹朴最新時裝
左起：陳克勤及高子皓

APUJAN最新春夏時裝系列〈迷宮喧囂〉於倫敦時裝周(官方臉書)

以上圖片均由APUJAN提供
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更新時間 : 2021-10-03 15:54 GMT+08:00

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