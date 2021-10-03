有女繼承衣缽？菲律賓狂人總統杜特蒂稱女兒將角逐大位

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（2）日拋出震撼彈，宣布將退出政壇，外界揣測是為女兒角逐大位鋪路，果不其然，當地媒體報導，杜特蒂已證實長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）將投入選戰。

薩拉現為菲國第三大城納卯市（Davao）市長，2日已登記參選，爭取連任。她先前曾表示無意明年國會大選。

杜特蒂是在陪同麾下大將參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）登記參選副總統時，宣布退出政壇。路透引述菲國媒體ABS-CBN報導，杜特蒂事後接受廣播媒體訪問時，被問及，「所以情勢明朗了，是薩拉吳配嗎？」他回答，「對，薩拉吳配」。

不過，薩拉的發言人不願置評，僅稱所取得的資訊與媒體報導無異。克里斯多福．吳也未回應。

根據菲律賓憲法，總統任期六年，只能做一屆，以免濫權情事。原本外界咸認今年76歲的杜特蒂將在卸任後競選副總統一職，不過許多民眾並不買帳，認為此舉有違憲法精神。

菲國將於2022年5月22日舉行總統大選，有意參選大位者，可於今年10月8日前登記，但11月15前仍可改變心意。

專家對杜特蒂退出政壇的真誠度，抱持懷疑態度。這名備受爭議的狂人總統，2016年起展開反毒取締行動，數千人因此喪命。政治分析家認為，他亟需一名忠誠繼任者，確保他下台後免受國內司法單位與國際刑事法院問責。就算隱居幕後，也不代表他不會尋求保護，且可能繼續在幕後進行其政治算計。