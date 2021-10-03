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台灣10/3新冠肺炎零本土確診及死亡個案　新增六例境外移入

指揮官陳時中表示，台灣疫情趨穩

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 14:07
中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入（圖擷取自直播記者會）

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入（圖擷取自直播記者會）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞(2例，案16355、案16360)、美國(案16356)、蒙古(案16357)、英國(案16358)、緬甸(案16359)入境，入境日介於今(2021)年9月19日至10月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,445,789例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,428,390例排除)，其中16,250例確診，分別為1,615例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計 843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
中央流行疫情指揮中心
指揮中心
新冠肺炎

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更新時間 : 2021-10-03 14:19 GMT+08:00

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