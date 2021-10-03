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紓壓！丹麥公共空間獲台北設計獎　飄浮無人小島日光浴、喝咖啡、看星星

「原型浮島公園」神預言後疫情時代，人們對安心社交空間的需求

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 16:29
臺北設計獎得獎作品丹麥浮島公園 (圖/臺北設計獎)

臺北設計獎得獎作品丹麥浮島公園 (圖/臺北設計獎)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)丹麥設計團隊打造的公共空間「原型浮島公園」獲得2018年台北設計獎，符合後疫情時代，人們對安心社交空間的需求。

2018年的台北設計獎得獎作品由丹麥設計師Marshall Blecher和Magnus Maarbjerg所設計的「原型浮島公園」(Copenhagen islands)，吻合後疫情時代，大眾對安心社交空間的需求。

設計師將漂浮島嶼放置於丹麥哥本哈根港口的南端水面上，打造多個具獨立性、私人性的漂浮小島，當地居民可在這些無人小島上享受著花園日光浴、喝咖啡、夜間觀星等，在放鬆的環境中陶冶身心，並增進與大自然的連結。

「原型浮島公園」設計出發點始於讓原本閒置的海港角落成為人們新的休閒去處，於2018年獲得台北設計獎「社會設計獎」與公共空間設計類「評審團推薦獎」之肯定，當年評審Kristof Crolla表示：「此提案深具啟發性和令人興奮，其透過創造一種人類與環境的新關係，完美地反映哥本哈根獨特的城市和製造環境。」

Marshall Blecher和Magnus Maarbjerg目前正持續啟動其他的漂浮島嶼打造獨特的休憩功能，例如漂浮貽貝養殖場和浮動潛水平台等，希望可以提供當地居民更廣泛的用途，打破過往只能遠觀水域的限制，將哥本哈根群島打造成一個全新公共空間典範，也期盼藉由一系列的飄浮島嶼，為城市創造出無限可能，給港口周邊帶來全新生命力與商機。

「台北設計獎」今年邁入第14屆，將於11月4日台北文華東方酒店文華廳舉行頒獎典禮，同步於台北設計獎臉書及Youtube頻道同步直播，相關活動訊息請至官方網站查詢。
台北設計獎
原型浮島公園
丹麥
公共空間

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