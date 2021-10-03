好糗！國慶影片誤植瑞士山脈 外交部緊急修改重上架

（台灣英文新聞 / 綜合報導）為了慶祝110年雙十國慶，外交部推出了一支多語文宣短片慶祝，不料竟然錯把瑞士山脈當玉山，被民眾抓包後，外交部趕緊修正，還玉山雄偉樣貌。

這支名為「2021，台灣有你」（2021—Taiwan Bringing People Together）的影片，以「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」四個單元，向國際社會傳達台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與故事。

影片有多種語言版本，包括阿拉伯文、葡萄牙文、印尼文、越南文、泰文、俄文、義大利文、德文等，在YouTube等媒體強力放送。

只是，一開始的山峰畫面，怎麼不太對勁？根據風傳媒，眼尖的山友發現，畫面中的山稜其實取自瑞士阿彭策爾（Appenzell）山區的山巒，弧度與玉山略為相似，但植被大不相同。

外交部坦承外包廠商製作影片時誤植畫面，已緊急修改，於2日重新上架，目前外交部YouTube頻道的影片，已改成「正港玉山」，不過錯誤版本仍可在立委王定宇9月17日的臉書影片中找到。

錯誤版本：瑞士山脈畫面約為 0'10''左右（若遭移除請見諒）

外交部更正後版本：