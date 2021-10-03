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COVID-19 國際旅遊「新現實」 紐西蘭航空：旅客須完整接種疫苗

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/03 11:26
（圖／紐西蘭航空臉書）

（圖／紐西蘭航空臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）紐西蘭航空（Air New Zealand）3日宣布，未來欲搭乘該航空的國際旅客，必須完整接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗方能登機，是目前全球旅遊防疫中，數一數二嚴格的措施。

路透報導，紐西蘭航空執行長佛蘭（Greg Foran）在一項聲明中表示，接種COVID疫苗是國際旅遊的「新現實」，許多景點已不歡迎未施打疫苗的訪客。他坦言，相當清楚此一政策必會引發反彈，但強調「這是保護國人、消費者與紐西蘭的正確作法。」

新規將於2022年2月1日生效。

延伸閱讀：
為一例封一國！ 防疫堡壘紐西蘭遭 Delta 攻破

澳洲最大航空業者澳洲航空（Qantas）已於9月硬性規定，所有國際航線乘客皆須接種疫苗，是少數強制規定登機者皆須提出疫苗證明的航空公司。

紐西蘭自2020年3月關閉邊境，僅國人得以入境，一年多來得以維持清零佳績，政府已就重開邊境做好各項準備，擬於明年大開國門。不過，8月才公布開放計畫不久，紐國就遭Delta變異株攻破城池，確診數從8月中的2,900多例，一路飆升至今（3）日的4,320例。

案例激增迫使政府重啟封城令，最大城市、北島的奧克蘭民怨四起，昨（2）日再現反封城示威。當全國各地多半都能維持正常生活，奧克蘭卻因身處本波疫情中心，而已關了近兩個月。紐西蘭官方將於4日決定是否延長封城令。
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