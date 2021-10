【楊憲宏專欄】台灣朝野不可錯過的「世界大戲」　

一個時代分水嶺的大銀幕(big screen)正在逐漸聚焦清澈,台灣人不可錯過這個場景,因為台灣正坐在這場「世界大戲」的貴賓席。台灣不能選擇最好的,是最好的選擇了台灣。

美國政治學者貝克利與布蘭德斯於中共國慶日在《外交事務》期刊寫了一篇文章:中國崛起已經結束,北京已經耗盡可以再造世界的時間(The End of China’s Rise: Beijing Is Running Out of Time to Remake the World, By Michael Beckley and Hal Brands, October 1, 2021)指出,中國40年來的崛起恐怕已走到盡頭,但習近平若仍固執的想要按照他的想法影響世界,而這個「修正型強權」的能力追不上它的野心時,他們提醒:「將是中國威脅世界最危險的時刻」。

分別在美國塔夫茨大學與約翰霍普金斯大學任教的政治學者貝克利 (Michael Beckley) 與布蘭德斯(Hal Brands)指出,自1978年改革開放以來,中國的GDP成長了40倍,也堪稱強國,但是貝克利與布蘭德斯也指出,「中國不太可能輕鬆超越美國」。最近的局勢發展,全球抗中成了主流,中國快速衰退,根本不可能有機會超越美國。

因為中國成長的過程十分畸型,留下很多貪污腐敗積重難返的問題,經濟成長停滯,貧窮問題與不公平問題已經到了內政失控困擾著中共官員。而習近平卻只關心他的「中國夢」:取代美國,稱霸世界,能否實現?這才是這個世界真正應該擔心的最大問題。

貝克利與布蘭德斯認為,當傾向破壞現有秩序與規則的「修正型強權」(revisionist powers)的能力與野心開始不成比例,才是它們最危險的時刻。

因為當「機會之窗」正在關閉,即便是「一個很小的機遇,也讓想要逃避屈辱的野心家〔錯誤字元無法儲存〕力抓取。」有點像溺水在即的人抓取浮水稻桿一般。當威權的領導人「擔心國家的衰落可能摧毀他們的合法性,絕望也往往伴隨而來。」一、二戰前的德國、二戰前的日本,都是最好的例子。

這篇從政治心理學入手分析,對習近平的病理政治人格形成有很深的探索。又掌握了充分的中國内部文件資訊,很有醫師提出「入院病歷記錄(admission notes)」的意思,從各個「器官」的病理切片分析,以及對未來預後(prognosis)的印象,只差還沒有對如何治療提供計劃(treatment plan),但診斷(diagnosis)已下。

他們這篇文章如果可以用醫學診察的手段來剖析,更可揭露習近平與他的統治集團,現在的自我心理防衛機制狀態(the psychological state of self defense mechanism )。這將更能說明「野心超過能力者受挫之後尋找不可能的機遇挺而走險」的病理發展。

在醫學上,常常將癌症病人的心理防衛機制做一個典範分析來妥善解決治療過程的病人心理困難。一個得知自己罹癌的病人,會經歷5個心理防衛階段,1、憤怒(anger)。2、否認(denial)。3、討價還價(bargaining)。4、抑鬱(depression )。5、接受(acceptance)。

心理品質優良的人,前面四階段迅速通過,沒有停留,直接進入「接受」,並即刻進行治療,通常有最好的存活率(survival rate)。

最差的心理品質者,常常在前面四階段周而復始,走不到「接受」階段,最終成了存活機會最差的病人。

習近平及他的統治層,大多數在前四階段循環停滯。或許有人已經走到「接受」,可是集體政治結構難以撼動,只能眼睜睜看著時間流逝,治療機會喪失。

最重要是,習近平在哪個階段?他很特別,他可能毎天都在前四階段循環,也就是:「憤怒否認討價還價抑鬱」的多重焦慮中拿不起放不下。就是到了10月1日「國慶」都還要派飛機擾台,把喜事當喪事辧。

德國希特勒最後還是走向「接受」,結果是自殺。日本軍國主義者走不出前四階段,結果是兩顆原子彈逼使天皇「接受」無條件投降。習近平的「接受」將是什麼結局?這將是本世紀最重大的課題。

刊登在《外交事務》的文章提到,如果習近平手上有一份檢查清單,他就會發現今天的中國確實危機處處。經濟增長放緩?是。遭到戰略包圍?是。殘暴的獨裁政權卻欠缺合法性?是。對歷史恥辱復仇的野心?是。貝克利與布蘭德斯認為現在的中國確實正在行動,包括大舉擴軍、企圖掌控亞洲甚至其他地區、設法控制關鍵技術與資源。

「如果一個巔峰強權的對外侵略有公式可循,中國目前的行徑就是最好的範例。」其實更好的説法是,健康狀況不佳,是。醫師已下令治療,但病人不肯服薬,是。粗暴對付家人,是。牽怒身邊所有人,是。此外還胡亂花錢找偏方密醫。一個癌症病人這樣瞎折騰,這不是找死嗎?

的確是,習近平誤解了美國「周期性的消退」是他中國取代美國的機會,現在証明是大錯特錯。拜登總統白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松(Rush Doshi),今年7月8日出版新書《長期博弈:中國取代美國的大戰略》( The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order )。利用中共內部文件,詳細分析了中共犯錯的過程。

在《長期博弈》結論部分,杜如松特別指出,目前美國正處於其近代歷史上第五次衰退主義(Declinism)浪潮中。在杜如松看來,對美國抱悲觀主義態度的人,「有著看衰美國和看強對手的一體兩面特徵。」

特別諷刺的是,杜如松在批評看衰美國的悲觀主義時,用來作為「靶標」的卻是半個世紀前為美國打開中國大門的亨利·基辛格(Henry Kissinger)。杜如松呼之欲出的說法是:這很可能是讓習近平信以為真「中國可以取代美國」的關鍵人物。

杜如松認為,50年前的悲觀情緒在美國重新出現了。「美國正面臨巨大的國內壓力,而一個正在崛起的大國出現在地平線上」,「今天基辛格論點的翻版可能認為,中國主導全球製造業,高科技領域日益與美國相媲美,從購買力看擁有比美國更大的經濟,有一支世界上最大的海軍,並比多數國家更有效率處理了百年僅見的大流行,成為2020年少數避免衰退的大國。相比之下,在北京、甚至在華盛頓的許多人認為,美國陷於毫無希望的分裂和僵局,治理體制不斷惡化。」這是習近平判斷錯誤的基本原點。

杜如松寫道,對美國來說,衰退與其說是一種條件不如說是一種選擇。「下行的道路貫穿於美國兩極分化的政治制度中,與此同時,遠離衰退的道路可能進入一個罕見的具有兩黨共識的領域:美國需要迎接中國的挑戰。」

他引述政治學家亨廷頓的話說,每一次美國的衰退,這個國家都展示了「一個不尋常的自我糾正能力」而唱衰美國的人每次都扮演了「防止他們預見情況發生的不可或缺的角色」。而歷史上美國已經經歷了四次「衰退」而後復活,這回是第五次了。美國必將復活,事實上已經復活了,

「世界大戯」舞台上,習近平、基辛格扮演了「幫助美國復活」不可或缺的反派角色。台灣人看懂了嗎?台灣的執政黨、反對黨恍然大悟了嗎?