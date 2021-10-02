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新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高

不過值得慶幸的是，由於新加坡的高疫苗接種涵蓋率，在過去28天的31,057名感染者中，98.2%的人沒有症狀或症狀輕微。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/10/02 17:00
毫無人氣的新加坡觀光區。（圖/路透社）

毫無人氣的新加坡觀光區。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 /國際組 綜合報導）新加坡週五（1日）通報了近3千例的單日確診數，創下疫情以來最高的單日染疫人數。

根據CNN，新加坡週五（1日）通報了2,909例新的單日確診病例，從歷來數據可以看出，當天的確診數是2020年2月全球各地爆發新冠肺炎疫情至今以來最多人確診的一次。

新加坡衛生部表示，截至週五，有有1,356例在醫院病房，222例需要補充氧氣，34例在重症監護室。

不過值得慶幸的是，由於新加坡的高疫苗接種涵蓋率，在過去28天的31,057名感染者中，98.2%的人沒有症狀或症狀輕微。根據數據，截至週四（30日），82%的新加坡人口已接種了兩劑新冠肺炎疫苗，85%的人至少接種了一劑，新加坡已成為世界上疫苗接種率最高的國家之一。

至於為何當地確診數會於近期增加，有可能肇因於新加坡8月實施的「與病毒共存」策略，其中解除了部分的防疫限制，並開放完全接種疫苗的人以5人為上限聚集用餐。

目前考量到Delta病毒以及竄升的感染人數，新加坡衛生部表述將每兩週重新評估一次措施。目前當地政府已再度將群聚限制人數降為2人，且民眾必須在家工作。

新加坡疫情仍不樂觀 單日確診數再創史上最高

新加坡單日確診量創疫情以來新高。（圖/Google）
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更新時間 : 2021-10-02 18:24 GMT+08:00

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