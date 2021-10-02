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【更新】台灣衛福部長陳時中：多重方式防疫　積極籌備COVID-19口服藥

▲陳時中2日上午受邀出席2021年公共衛生聯合年會暨學術研討會說，原本他對於打疫苗高度期待，但現在看來疫苗不是完全可靠的方式，儘管一定有功效，但防疫不是靠單一方法，必須以多重、分層次方式做好。▲陳時中表示，去年(2020)公共衛生法通過，今年將舉辦公衛師證照考試，未來對於疫情、公衛、健康等方面有更大幫助。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/02 15:17
2021年公共衛生聯合年會暨學術研討會，2日在台灣大學公共衛生學院舉行，衛福部長陳時中上午出席致詞。中央社

2021年公共衛生聯合年會暨學術研討會，2日在台灣大學公共衛生學院舉行，衛福部長陳時中上午出席致詞。中央社

更新時間：2021-10-02 16:29

延伸閱讀: 美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）衛生福利部長陳時中今天(10月2日)表示，原本對接種疫苗高度期待，但如今看來疫苗不是完全可靠，防疫必須靠多重方式，指揮中心也正積極籌備COVID-19口服藥物，盼控制疫情。

陳時中今上午受邀出席2021年公共衛生聯合年會暨學術研討會，主題為「大疫情時代下全球公共衛生的衝擊與挑戰」，衛福部中央健康保險署長李伯璋、國民健康署副署長賈淑麗與立法委員吳玉琴、林奕華、張育美及陳椒華也出席。

陳時中致詞表示，他參與公共衛生政策已35年，去年（２０２０年）公共衛生法通過，今年將舉辦公衛師證照考試，未來對於疫情、公衛、健康等方面有更大幫助。

陳時中說，疫情發展至今，全民一起防疫才達到成效，防疫要能撐得久、撐得住，防疫強度、防疫疲乏與經濟影響三者要平衡，才能達到防疫韌性；但時機如何拿捏知易行難，即便事前預測研擬政策，事後發生疫情，只能盡量應對，隨時保持高度警覺以控制疫情。

陳時中也透露，在今年3到4月間，當時疫情平緩，原本請國家衛生研究院研議開放邊境，但5月發生本土疫情，此事就停頓。

根據中央社，陳時中說，邊境開放停頓後，原本他對於打疫苗高度期待，但現在看來疫苗不是完全可靠的方式，儘管一定有功效，但防疫不是靠單一方法，必須以多重、分層次方式做好。

下午在疫情記者會上，陳時中回應記者提問口服藥是否可以取代疫苗，以及是否有時間表等問題時表示（14:12:08)

這些措施是相輔相成的

我們在第一線的

最早從個人的防護如社交距離做起

第二道防線是打疫苗

第三道防線就是

萬一做到上述措施依舊染疫

在輕症發病前期就有口服藥物可以使用

可降低重症率跟住院率

陳時中說，在全民監控下，戴口罩措施整體做得不錯，但醫療體系應變疫情相當辛苦，原本在健保體系下，醫療機構已高度被運用，發生疫情時要迅速轉換，感謝所有醫事人員的努力。

陳時中也提到，疫苗人口涵蓋率截至昨（１）日天已破56%，希望對防範重症死亡有效果，指揮中心已籌備單株抗體等治療藥物，目前也正積極籌備口服藥物，希望控制疫情，讓經濟活動復甦。

台灣衛福部長陳時中：多重方式防疫　積極籌備COVID-19口服藥

美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇
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更新時間 : 2021-10-02 16:54 GMT+08:00

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