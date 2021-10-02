台灣駐美代表蕭美琴威斯康辛大學演講：台海安全對印太和平至關重要

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣駐美代表蕭美琴1日在威斯康辛大學的演講中，以一貫充滿魅力的演講風格、清晰有力的論調，強調台灣對美國及印太地區安全的重要性，呼籲美國持續支持台灣，加強台灣應對中國源頭打擊的能力。

蕭美琴強調，中國不斷升高的軍事及認知作戰威脅，正斲害台灣民主及區域的安全。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin–Madison）東亞研究中心1日舉辦印太和平講座，台灣常駐美國代表蕭美琴受邀演講「美國、台灣和印太地區和平」主題。

首先是台美農產貿易。威斯康辛州是美國農業和牛肉生產重鎮，蕭美琴會中一開始便提到台灣是美國農產品的忠實消費者，尤其是美牛人均消費量高居全球第二，僅次於加拿大。

蕭美琴強調，台灣是美國農產品的第八大消費國，台灣人民消費的美國牛肉比其他所有東南亞國家的總和還多。就人均牛肉消費量而言，台灣則僅次於加拿大，這也顯示台灣與美國相關產業的密切關聯。

再來是安全威脅。蕭美琴說，民主價值對於台美而言都很重要，她認為，台灣之所以受到威脅，是因中國在台海的好戰行為，還有以社群媒體為中心、散播假消息的「認知作戰」。中國正在破壞台海的穩定，並透過大量錯誤訊息削弱人們對民主體制的信心。

此外，蕭美琴指出，除了北京對台灣構成的傳統安全威脅外，非傳統的「灰色地帶策略」正在成為戰略焦點，可能讓威脅更加嚴重。總之，任何決定台灣未來的非和平行動都應該被視為地區威脅，需要美國的嚴正關切。

最後，蕭美琴以呼籲美國繼續支持台灣，以維持其自身防禦能力，並威懾欲傷害台灣安全及其社會經濟體系的外部軍事力量。蕭美琴強調，對台灣的威脅可說是對印太地區安全的威脅。

演講中，蕭美琴相信，美國國防承諾對台灣安全的支持可以維護印太地區的和平。此外，她強調台灣總統蔡英文無意、也不可能與中共進行軍備競賽，不過台灣正加強不對稱戰力來對抗中國的軍事威脅。

蕭美琴藉此演講機會也感謝美國總統拜登（Joe Biden）為台灣做出的承諾和協助保衛能力，她補充道，很高興看到國際社會對於台海和平對於區域情勢穩定的共識越來越大。

值得一提的是，在此次蕭美琴鏗鏘有力的演講中，講臺上橫幅稱呼蕭是「台灣大使」。