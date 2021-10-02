【快訊】台灣10/2本土+0　陳時中：COVID-19公費疫苗預約平台第10期•部分縣市維持10月6日起開打

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(2)日公布本土零確診，國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中今(2)日下午在中央流行疫情指揮中心也表示，為避免影響部分縣市量能調度，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期施打期程維持自10月6日起提供接種。



指揮中心說明，昨(1)日宣布增開「BNT疫苗第一劑接種」，調整第十期施打期程，惟考量部分縣市已設置接種站量能，為避免影響合約醫療院所人力調度安排，故維持自10月6日起開打。指揮中心後續將視預約情形及疫苗供應期程適時調整接種對象，籲請民眾屆時準時前往接種。



指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自尼加拉瓜(案16345)、日本(案16346)、泰國(案16347)、英國(2例，案16348、案16353)、印尼(案16349)、新加坡(案16350)、菲律賓(案16351)、索馬利蘭(案16352)及越南(案16354)入境，入境日介於今(2021)年9月17日至9月30日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,426,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,408,719例排除)，其中16,244例確診，分別為1,609例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。