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美國默克藥廠新冠肺炎新藥研發完成　口服藥物可望成未來新選擇

Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥，可說是尋找新冠肺炎療法的重要里程碑，除了默克之外，其競爭對手輝瑞(Pfizer)近期也開始對兩種口服新冠肺炎藥物進行大規模的測試，瑞士藥廠羅氏(Roche)也在進行類似藥物的研發。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/10/02 14:38
圖／美聯社

圖／美聯社

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）儘管現在已經有多種新冠肺炎疫苗可以選擇，因為各式新變種病毒仍然持續出現，各國持續研發更有效的新藥，美國藥廠默克 (Merck) 在昨(1)日宣稱，已研發出一款新藥，可以將需送醫重症的發生率與因病死亡率降低達一半，現在只待緊急授權即可使用。

這款叫做molnupiravir的新藥，本來是開發來作為流感藥物使用，其運作方式，不像其他的疫苗是以其外部刺突蛋白（spike protein）為目標，而是針對病毒用以複製的酵素，以避免病毒在人體內散播，默克藥廠指出，未來將持續研發，讓molnupiravir可以對新冠肺炎的其他變種同樣有效。

根據目前針對775名新冠肺炎病患所做的初步研究顯示，僅有7.3%服用molnupiravir的病患因重症而送醫，相較於服用安慰劑的14.1%為低，同時沒有人病逝，僅有8人在服用安慰劑後因新冠肺炎死亡，不過該數據目前僅在記者會上發布，尚未經過同儕檢視，且另有研究發現，只有在症狀開始前服用molnupiravir才有效果，如果已經出現需送醫的重症，效果則差強人意。

Molnupiravir是全球第一款針對新冠肺炎使用的口服藥，可說是尋找新冠肺炎療法的重要里程碑，目前其實驗對象僅限未施打疫苗者

除了默克之外，其競爭對手輝瑞(Pfizer)近期也開始對兩種口服新冠肺炎藥物進行大規模的測試，瑞士藥廠羅氏(Roche)也在進行類似藥物的研發。

默克指出，預計在2021年底前生產1000萬批次Molnupiravir，美國政府並承諾如果該要能經過食藥署(FDA)的審核通過，就會先下訂價值1.2億美元的產品，現階段，默克正與其他國家的政府洽談購買事宜，同時也與其他製造商協議外包相關技術，以供給給中低收入國家。

默克傳染病康復部副負責人Daria Hazuda告訴BBC，Molnupiravir將會是那些沒有接種疫苗，或是疫苗提供保護力不足的人的新選擇。
Molnupiravir
新冠肺炎
口服藥
默克
Merck

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