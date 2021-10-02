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東奧拳擊國手陳念琴2年前罹癌 邊備戰邊化療終抗癌成功！

治療癌症期間，陳念琴不但要面對掉髮帶來的影響，看到食物就會反胃，然而為了夢想她願意忍耐，現已完全康復。

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/02 12:02
東京奧運女子拳擊國手陳念琴1日在社群網站上發文表示自己2年前被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，備戰奧運期間還得接受痛苦的化療。（圖取自陳念琴in...

東京奧運女子拳擊國手陳念琴1日在社群網站上發文表示自己2年前被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，備戰奧運期間還得接受痛苦的化療。（圖取自陳念琴in...

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）東京奧運女子拳擊國手陳念琴1日於Instagram發文，表示自己2年前曾被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，準備奧運期間一邊化療一邊訓練，她今迎接癌細胞消失的好消息，盼能以自身抗癌案例鼓勵癌友。

東京奧運女子69公斤量級拳擊好手陳念琴，雖然在本屆奧運止步8強，其表現卻已讓台灣民眾驚艷，她也帶給大家樂觀、開朗的印象。

不過陳念琴昨（1日）在Instagram上發文，表示自己2年前被診斷出有何杰金氏淋巴癌，而昨天是陳念琴罹癌後第16次回診、經歷了8次的化療，將近兩年的抗癌過程，讓她在備戰這次的奧運更加艱辛。

在抗癌期間，陳念琴不但要面對掉髮帶來的影響，在治療期間看到食物就會反胃，後期只能常常把自己鎖在房間裡，甚至三餐都只能吃白土司度過，這也讓她全身沒力，訓練到一半想吐更是家常便飯。

然而陳念琴強調，為了夢想她願意忍耐，因為成就成功的過程，再苦再累都要咬牙撐過。現在陳念琴已經完全康復，並在定期追蹤，也在大家的幫助下於今年順利完成東京奧運，相當鼓舞人心。

如今陳念琴身上的癌細胞去年底已全部消失，她也想鼓勵罹患癌症的朋友，只要定期的接受治療，非常高的機會可以痊癒。陳念琴表示，她願意分享自身身上發生的故事，希望可以給大家勇敢的力量。
陳念琴
東京奧運
女子拳擊

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更新時間 : 2021-10-02 12:17 GMT+08:00

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